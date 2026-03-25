Neustart für Kult-Nager: Warum eine Firma aus Neuried die Diddl-Maus zurück bringt

Die Marke Diddl begleitete eine ganze Generation durch die Kindheit. Nun wagt sich das Neurieder Unternehmen Warimex an den Neustart.

Hellrosa, große Ohren und riesige Füße: Die Cartoon-Springmaus des Zeichners Thomas Goletz hat Kultstatus erlangt. Um die Jahrtausendwende war die Sammelleidenschaft auf ihrem Höhepunkt angelangt. Die begeisterten Sammler von einst sind nun selbst lange erwachsen, Diddl in der Versenkung verschwunden. Das möchte das Neurieder Unternehmen ändern und bringt Diddl im Sommer zurück auf den Markt.

Insbesondere Sandra Schmiederer hat eine persönliche Verbindung zu Diddl. „Ich hab das noch voll mitbekommen“, erzählt die heute 40-Jährige. Zum Pressegespräch hat die Unternehmerin zwei alte Diddl-Blöcke aus ihrer Kindheit mitgebracht. Wie einen kleinen Schatz hat sie die Notizblöcke aufbewahrt. Sie und ihr Bruder Tobias Schmiederer, die das von ihrem Vater gegründete Unternehmen leiten, sind überzeugt: Es gibt (wieder) einen Markt für die schrille Maus. „Trends kommen immer wieder“, findet Sandra Schmiederer.

Das Neurieder Handelsunternehmen Warimex hat sich unter anderem auf Produktentwicklung und Logistik spezialisiert. Vor etwa 20 Jahren habe die Firma begonnen, auch für andere Unternehmen zu produzieren.

Emotionale Erinnerungen aus der Kindheit

„Handel ist Wandel“, urteilt Geschäftsführer Tobias Schmiederer. Aus Dundenheim heraus plant und steuert das Familienunternehmen die Produktion für bekannte Namen – etwa große Handelsketten und inzwischen auch Influencer mit Millionen-Reichweite. Indes: der Name Warimex taucht auf den im Auftrag produzierten Produkten nicht auf. Genannt werden dürfen die Marken in der Regel nicht, erklärt der Geschäftsführer.

Diddl-Produkte für die Neuauflage stehen schon in einem „Showroom“ in Dundenheim. Foto: Wolf

Bei Diddl ist das anders. Warimex hat die Lizenz der Marke übernommen. Damit verbunden sei natürlich ein Risiko, wissen Sandra und Tobias Schmiederer. Wie tief sie für die Diddl-Lizenz in die Tasche greifen mussten, will der Geschäftsführer nicht verraten. Er hoffe, dass sich das Investment innerhalb der kommenden Jahre bezahlt macht.

Aber wie kommt gerade eine Neurieder Firma an die Lizenz der international bekannten Marke? Das sei ganz schön kompliziert gewesen, erinnert sich Sandra Schmiederer. Und auch Tobias Schmiederer gibt zu: „Das hat Nerven gekostet.“ Denn: Die Dundenheimer hatten keinen Kontakt von Diddl-Schöpfer Thomas Goletz. Lange hätten sie versucht, den Zeichner zu erreichen. Bis eine Whatsapp-Nachricht von Goletz persönlich auf Sandra Schmiederers Handy eintrudelte. „Surreal“, erinnert sich die Unternehmerin. Schließlich war Goletz für sie ein „Held der Kindheit“. „Er ist ein total bodenständiger Typ“, erinnert sich Sandra Schmiederer an ihren „Fanmoment“.

Verkauf nur über den stationären Handel

Den Zeichner hat Warimex überzeugt, und nun geht es dem Verkaufsstart in Deutschland, Österreich und der Schweiz entgegen. Ab dem 6. Juli sollen die Diddl-Produkte in den Ladenregalen liegen. Vertrieben werden sie über ausgewählte Fach- und Geschenkehändler sowie Schreibwaren- und Spielwarengeschäfte. Auf den Onlinehandel wird übrigens bewusst verzichtet. Jedes Produkt sei limitiert, es gehe um die „Sammelbarkeit“, betonen die Dundenheimer.

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Und so sollen jedes Quartal neue Produkte und Designs auf den Markt kommen. Bei einem Rundgang durch einen Ausstellungsraum („Showroom“) sind einige der neuen Produkte schon zu sehen. Es gibt „Klassiker“ wie duftende Papierblöcke oder aber auch neue Trendprodukte im Diddl-Design.

Warimex hat gleich zwei Zielgruppen im Blick. Auf der einen Seite natürlich Kinder, an die sich das Diddl-Design richtet. Auf der anderen Seite gibt es die, „die es schon kennen“. „Nostalgiker“, brechen es Sandra und Tobias Schmiederer herunter. Sie sind überzeugt: Die Sammler von einst werden auch im Erwachsenenalter zugreifen – und so auch ihre Kinder „anstecken“.

Recycling

Warimex hat sich auch mit dem Recycling von Plastik aus dem Meer einen Namen gemacht. Aus Plastikflaschen von philippinischen Stränden werden etwa Trinkbecher, Frühstücksboxen oder anderes Geschirr hergestellt.