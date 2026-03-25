Neustart für Kult-Nager: Warum eine Firma aus Neuried die Diddl-Maus zurück bringt

Die Marke Diddl begleitete eine ganze Generation durch die Kindheit. Nun wagt sich das Neurieder Unternehmen Warimex an den Neustart.
Hellrosa, große Ohren und riesige Füße: Die Cartoon-Springmaus des Zeichners Thomas Goletz hat Kultstatus erlangt. Um die Jahrtausendwende war die Sammelleidenschaft auf ihrem Höhepunkt angelangt. Die begeisterten Sammler von einst sind nun selbst lange erwachsen, Diddl in der Versenkung verschwunden. Das möchte das Neurieder Unternehmen ändern und bringt Diddl im Sommer zurück auf den Markt.