2 In der Versammlung der Musikkapelle Tannheim geehrt werden (von links): Rolf Keller, Melanie Kreuz, Bernd Steiner, Robert Riegger, Stefan Rauer, Rainer Kreuz, Martin Blessing, Johannes ­Zimmermann, Helmut Riedmüller, Manuela Tutecki, Dietmar Blessing und Rupert Blessing. Foto: Schwarzwälder Bote

Vereine: Tannheimer Kapelle blickt auf Jahr voller Absagen zurück / Doch Weichen für die Zukunft gestellt

Bei der Musikkapelle Tannheim sind alle bei der Stange geblieben und freuen sich auf einen Neubeginn.

VS-Tannheim. Ein turbulentes Jahr: fast keine Proben mehr, keine Konzerte, nur Absagen, Absagen, Absagen, brachte es der Vorsitzende Rainer Kreuz auf den Punkt. Jetzt könne man wieder proben, Open Air oder in der Halle, aber wie zielgerichtet, sei immer noch ungewiss, so Dirigent Manuel Schwörer. Der Austausch mit anderen Vereinen habe gelitten. Zunächst sei wichtig: Alle bleiben dabei. Dank moderner Technik riss der Kontakt nie ab, Balkonkonzerte gab es und das Üben zu Hause. Ganz ohne Fasnetsmusik dann doch nicht, an verschiedenen Ecken erschollen Solistendarbietungen.

Das Plus an freier Zeit nützte der Vorstand zu Verwaltungsarbeiten in digitalen Konferenzen. Hygienekonzepte zu verschiedensten Gelegenheiten wurden erstellt. Der Verein hat jetzt auch einen Dirigentenvertrag, um gegen bürokratische und rechtliche Eventualitäten abgesichert zu sein. Ebenfalls wurde ein Jugendschutzkonzept erstellt, das im Laufe des Jahres noch vorgestellt werden wird, wenn dies der Umstände halber möglich ist.

Die Nerven der Kinder seien angespannt, zog Jugendleiterin Melanie Kreuz Bilanz. 14 Auszubildende haben die Tannheimer mit sieben Ausbildern. Auch hier gab es viel Online-Betrieb, der Ausbildungsbetrieb gestaltete sich sehr schwierig, es fehlte schlicht das Zusammenleben. So war der "World Cleanup Day" ein besonderer Höhepunkt, den die Jungen anstelle der Aktion Saubere Landschaft selbst gestalteten sowie Beiträge zur digitalen Klopapier-Challenge mit anderen Vereinen lieferten.

Die Kassenlage konnte stabil gehalten werden, dank guter Zuschüsse und einem guten Christbaumverkauf. Mit Dirigenten und Ausbildern einigte man sich auf ein gewisses Aussetzen der Honorare. Was den guten Kassenstand anbetrifft, da musste der Vorsitzende Rainer Kreuz vieles relativieren. Die Uniformen sind über 20 Jahre alt und man weiß nicht, wie Zuschüsse fließen. Viele Instrumente, insbesondere Großblech, sind mehrere Jahrzehnte alt. Wenn Musiker sich eigene Instrumente anschaffen, würde der Verein einen 25-prozentigen Zuschuss gewähren.

Neu ins Vorstandsteam wurden Corinna Trescher als Jugendvertreterin für Markus Zimmermann und Volker Neininger als Festwirt gewählt.

Zaghafte Ausblicke in eine Veranstaltungszukunft gibt es: Das Herbstkonzert, wenn möglich, wird zusammen mit dem Musikverein Hochemmingen gestaltet. Das Blasmusikfest 50 Jahre VS am 25. Juni 2022 ist eingeplant.

Alle in der Tannheimer Festhalle Anwesenden genossen es, nach langer Zeit wieder einmal drei Stunden am Stück beieinander sein zu können. Wie sehr sich alle im Pandemiegeschehen gefangen fühlten, äußerte sich darin, dass viele Details aus dem Vereinsgeschehen bis 2019/20 erst wieder aus den grauen Zellen hervorgekramt werden mussten.

Die Musikkapelle Tannheim übernahm die Regelung des Deutschen Blasmusik-Verbandes in seine Satzung, nach der Mitglieder, die 25 Jahre aktiv sind oder waren, zu Ehrenmitgliedern ernannt werden können.

14 Musikanten der Musikkapelle Tannheim erfüllen diese Anforderungen und wurden in der Jahreshauptversammlung geehrt: Rolf Keller, Melanie Kreuz, Bernd Steiner, ­Robert Riegger, Stefan Rauer, Rainer Kreuz, Martin Blessing, Johannes Zimmermann, ­Helmut Riedmüller, Manuela Tutecki, Dietmar Blessing, Rupert Blessing, Jürgen Blessing und Herbert Zimmermann.

Auch für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft gibt es jetzt eine offizielle Ehrung durch den Deutschen Blasmusikverband. Diese erhielten Heike Schrenk und Clemens Breinlinger.