Neustart bei den Katholiken: Was sich mit der neuen Kirchengemeinde Südliche Ortenau ändert – und was nicht

Nach fast sieben Jahren Vorbereitung wurde die neue Kirchengemeinde Südliche Ortenau Realität. Sie besteht aus den fünf bisherigen Seelsorgeeinheiten im Raum Lahr.
Die Bildung der neuen Kirchengemeinde im Altkreis Lahr ist Teil eines großen Veränderungsprozesses bei der Erzdiözese Freiburg: Dort sind zum 1. Januar 224 bisherige Seelsorgeeinheiten zu 36 neuen Pfarreien zusammengefasst worden. Wir beantworten hier die wichtigsten Fragen dazu. Dabei stützen wir uns auf Informationen, die Melanie Bischoff, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im bisherigen Dekanat und auch bei der neuen Kirchengemeinde, zur Verfügung gestellt hat.