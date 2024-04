1 Spontane Lawinen in der Höhe können in mittleren Lagen auch nassen Altschnee mitreißen (Symbolbild). Foto: Maxime Schmid/KEYSTONE/dpa

Eine Lawine hat in Zermatt mehrere Menschen mitgerissen. Die Rettungskräfte suchen nach den Verschütteten. Experten hatten zuvor vor sehr großen bis extrem großen spontanen Lawinen gewarnt.









Zermatt - In der Skiregion von Zermatt in der Schweiz ist am Ostermontag eine große Lawine ins Tal gedonnert. Die Polizei suchte nach mindestens drei Vermissten, wie ein Sprecher am Abend sagte. Womöglich seien auch mehr Menschen mitgerissen worden. Vermisstenmeldungen gab es nach seinen Angaben allerdings zunächst nicht.