Neuschnee in St. Georgen Winterdienst hat alles im Griff

Lediglich ein Ausfall der Technik erschwerte in dieser Woche kurzfristig den ordnungsgemäßen Ablauf, berichtet er. Manchmal tut das auch die Bevölkerung: "Die Autofahrer dürften noch ein bisschen mehr Rücksicht ­nehmen und sich ruhig einmal an Halteverbote halten", findet Boye. "Und auch einmal zwei Minuten warten hinterm Schneepflug, wenn wir dabei sind, eine Kreuzung freizuräumen."

Bei ihrer Arbeit richten sich die Mitarbeiter des Bauhofs nach einem Räum- und ­Streuplan, erklärt Boye. "Grob kann man sagen: Alles was steil ist, hat Priorität." Hier müsse man selbstredend noch unterscheiden, ob sich die Steigung in einem ­Wohngebiet oder etwa in der ­Bahnhofsstraße befinde, erklärt der Leiter des Bauhofs. Denn die Bahnhofsstraße ­hätte in diesem Fall natürlich Vorrang. Auch Bereiche, in denen Busse fahren, werden bevorzugt behandelt – Nebenstraßen müssen oftmals warten.

Bauhof ist dankbar für Unterstützung aus der Bevölkerung

Manchmal, berichtet Boye, komme es auch vor, dass neue Mitarbeiter einen Abschnitt vergäßen. "Erst heute morgen hat ein netter Herr angerufen und darauf aufmerksam gemacht, dass wir eine Sackgasse nicht geräumt haben." Dafür ist er sogar dankbar: "Ich bin da nicht sauer. Es ist gut, wenn die Leute Bescheid geben." Dies sei eine "gute Unterstützung". "Ich fahre zwar Kontrolle, aber überall kann ich halt auch nicht sein", erklärt Boye.

Beschwerden, wenn auch wenige, hätte es in den vergangenen Tagen auch gegeben. Diese lauten dann häufig wie folgt: "Ich habe eben meine Einfahrt freigemacht und der Schneepflug hat jetzt wieder alles zugeschmissen." Eine Lösung gibt es hierfür nicht wirklich, sagt Boye: "So leid es mir tut – irgendwo müssen wir hin mit dem Schnee."

Bei Schneefall fahren die Mitarbeiter des Bauhofs – bis auf die gesetzlich vorgegebenen Pausen, die eingehalten werden müssen – den ganzen Tag durch. 23 Fahrzeuge und drei sogenannte Handräumtrupps, die sich etwa um Treppenanlagen, Bushaltestellen und Gehwege kümmern, sind dann im Einsatz.

Wenn an einem Tag kein weiterer Neuschnee fällt, wird morgens und abends je einmal geräumt und gestreut. "Wenn es so kalt ist wie letztes Wochenende, nichts taut und es keinen Niederschlag gibt, dann wird Kontrolle gefahren – aber die Pflüger bleiben in der Halle", erläutert Boye. An solchen Tagen kann sich der Bauhof den anderen Arbeiten widmen, die im Winter anfallen. Dazu gehören, so Boye: Streukisten auffüllen, Schneepfähle nachklopfen, Schneezäune kon­trollieren, je nach Witterung auch Bäume schneiden, Bänke streichen, Schlaglöcher flicken, Maschinen richten und Kanäle kontrollieren. "Es ist schon ein bisschen Arbeit da", sagt er.

Für den Leiter des Bauhofs sind die derzeitigen Schneeverhältnisse aber nichts Besonderes. "Wir hatten ja schon ganz andere Schneemassen", sagt Boye und verweist auf ein Januar-Wochenende vor vier Jahren, an dem ein dreiviertel Meter Neuschnee fiel. Da seien die aktuellen Verhältnisse nichts dagegen. "Alles entspannt", sagt er. "Bisher ist das noch kein harter Winter."