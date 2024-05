1 Noch bis Ende Juni gibt es in unserer Region frische Erdbeeren. Landwirt David Mild aus Neuried erklärt, warum diese im Vergleich zu Erdbeeren beispielsweise aus Spanien gesünder sind. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Im neu erschienenen Buch „Gibt’s das auch in Grün?“ von der Chefin von Öko-Test Kerstin Scheidecker wird unter anderem erläutert, warum es sinnvoll ist, Erdbeeren aus der Heimat zu kaufen. Ein Erdbeererzeuger aus Neuried bestätigt die Gründe.









Wer gerne Erdbeeren isst, kommt zurzeit auf seine Kosten. Noch bis Ende Juni werden in der Region Erdbeeren geerntet. Und danach ein Jahr warten? Dass dies sinnvoll ist, wird in dem neu erschienenen Buch „Gibt’s das auch in Grün?“ erläutert – und wird auch von einem Erdbeererzeuger aus Neuried bestätigt.