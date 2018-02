Neuried Ichenheimer springt bei "Big Bounce" durch Trampolin-Parcours

Herzrasen pur vor dem ersten Start

"Der Aufwand, den die für die Aufzeichnung betrieben haben, ist Wahnsinn!", beschreibt Grieshaber seine Eindrücke vom Treiben in Breda. "Es waren immer acht oder neun Kamerateams im Einsatz, es gab immer etwas zu tun – hier ein Interview, da noch eine kleine Filmsequenz. Und wenn das nicht saß, wurde es wiederholt", sprudelt es aus ihm heraus. Und ganz zum Schluss ging es dann zum ersten Parcours, den es in doppelter Ausführung gab. Denn in der ersten Runde treten zwei ähnlich starke Teilnehmer gegeneinander an. Für den Verlierer ist das Big-Bounce-Abenteuer beendet, nur der Gewinner kommt eine Runde weiter.

Nervosität habe er keine gespürt. "Als Turner liebe ich Herausforderungen. Und das war eine riesige Spielwiese für Sportler." Auch seine Konkurrenz flößte ihm keine Bedenken ein, obwohl sich auch Olympioniken, Parcours-Läufer, Leichtathleten, professionelle Turner und Tänzer an den Start begaben.

Die Sekunden vor seinem ersten Start hat er genossen. "Du stehst da oben im Licht, und dann stellen dich Matthias Opdenhövel und Wolff-Christoph Fuss vor. Das ist Herzrasen pur!" Dann folgte der Countdown, und das Duell startete. "Durchgekommen sind wir beide, und dann haben wir uns abgeklatscht", erzählt Grieshaber – wieder mit dem "Leuchten" in der Stimme. Aber wer von den beiden eine Runde weitergekommen ist, verrät er nicht. "Das wissen nicht einmal meine Eltern", sagt er verschmitzt. Aus dem Familienkreis kennt nur seine Freundin den Ausgang des Ausflugs in die Niederlande, da sie als einzige dabei war.

Daher wird die Spannung hoch sein, wenn er in seinem Heimatort gemeinsam mit Vereinsfreunden am Freitagabend RTL einschalten wird. Dann wird zu erleben sein, ob es der Industriekaufmann in den Taktik-Parcours schafft, der dann in der darauffolgenden Woche gesendet wird.

Wer das Finale der Trampolin-Show gewonnen hat, weiß Grieshaber, der beim E-Werk Mittelbaden arbeitet, natürlich. "Ich bin bei der Aufzeichnung in Breda bis zum Schluss geblieben, um das zu erleben." Ob als Zuschauer oder Aktiver, lässt er offen...

Moderiert von Matthias Opdenhövel und Wolff-Christoph Fuss kämpfen bei "Big Bounce" rund 400 Teilnehmer um Ruhm, Ehre und zudem 100 000 Euro Preisgeld. Die "Physical-Game-Show" läuft bei RTL aktuell freitags um 20.15 Uhr.