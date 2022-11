1 Das "wilde Parken" an der B 500 soll nun in Bahnen gelenkt und dadurch legalisiert werden. Foto: Kommert

Dem wilden Parken an der B 500 will die Gemeinde Einhalt gebieten. Wie sieht die neue Lösung für Schönwald konkret aus?















Schönwald - Im Zuge einer Verkehrsschau sei auch die Parksituation an der Hauptstraße in Schönwald, also der Bundesstraße 500, im Bereich zwischen dem "Wirtehäusle" und dem Parkplatz bei der Sparkasse besprochen und in Augenschein genommen worden, erklärte Bürgermeister Christian Wörpel in jüngster Gemeinderatssitzung.

"In diesem Bereich war schon im Zuge der Umgestaltung der Dorfmitte angedacht, einige Kurzzeitparkplätze anzulegen", blickte der Bürgermeister auf Besprechungen zu der Neugestaltung zurück.

30 Minuten Parken möglich

Im Zusammenhang mit der Verkehrsschau wurde nun angeregt, eine Parkzone mit eingezeichneten Parkplätzen einzurichten, jeweils paarweise, um das Einparken zu erleichtern. Die Parkzeit solle dabei auf 30 Minuten (mit Parkscheibe) begrenzt werden, damit das Parken an der Fahrbahn auf wenige Stellen begrenzt werde und das Dauerparken ein Ende habe, so der Bürgermeister. Zugleich werde damit der Verkehrsfluss etwas gezügelt, was Tempo 30 anbetreffe.

"Es muss aber dann jedem klar sein, dass nur derjenige legal parkt, der die Zeit einhält und innerhalb der eingezeichneten Flächen steht", verdeutlichte der Bürgermeister.