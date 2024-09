1 Hier fiel der Treffer noch nicht, Halim Eroglu sollte sein Tor am Ende aber wieder machen. Foto: Eibner

Halim Eroglu schießt die Isik-Elf am Mittwochabend zum 1:0-Sieg beim TSV Essingen.









Link kopiert



„Die Jungs haben jetzt das neunte Pflichtspiel in Folge gewonnen, natürlich sind wir zufrieden“, bilanzierte Balingens Cheftrainer Murat Isik am Mittwochabend nach dem Abpfiff in Essingen. Zuvor hatte seine Mannschaft beim noch punktlosen TSV 1:0 gewonnen.