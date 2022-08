1 Bürgermeister Marcel Hagenlocher (links) mit dem künftigen Mötzinger Hausarzt Fabian Dupont. Foto: Kunert

Irgendwie kann Mötzingens Bürgermeister Marcel Hagenlocher sein Glück noch gar nicht fassen: Nach über achtjähriger Suche wird sich mit Fabian Dupont spätestens im Frühjahr ein neuer Hausarzt in seiner Gemeinde niederlassen. Bis dahin müssen die ebenfalls neuen Praxisräume noch hergerichtet werden.















Link kopiert

Mötzingen - "Die Freude ist bei allen Beteiligten riesengroß." Dieser Satz von Hagenlocher kommt nüchterner daher als er gemeint ist, schließlich haben Bürgermeister, Gemeinderat und die Bürger in Mötzingen die vergangenen Jahre so ziemlich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um einen neuen Allgemeinmediziner in den Ort zu locken. Damals – im Jahr 2014 – hatte der einzige Hausarzt in Mötzingen ganz plötzlich seine Praxis geschlossen, aus familiären Gründen; und den Ort verlassen.

Er hinterließ eine schmerzlich Lücke, die sich auch so einfach nicht wieder schließen ließ. Größtes Problem, wie der Bürgermeister erläutert: "Die bis dahin für die Hausarztpraxis genutzten Räume waren nicht barrierefrei erreichbar." Und: "Das hat mögliche Bewerber" – die es auch in den acht Jahren der Suche tatsächlich ab und an einmal gab, wie Hagenlocher heute erläutert – "immer wieder abgeschreckt."

2015 Arbeitsgruppe gegründet

Ab 2015 habe sich deshalb eine Arbeitsgruppe, aus dem das Bürgernetzwerk Mötzingen hervorging, dem Problem abgenommen. Schon vorher wurde durch die Gemeinde eine Bürgerbefragung durchgeführt, um die Wünsche der Mötzinger für die Zukunft zu erfragen. Eindeutiges Ergebnis damals: 50 Prozent der Mötzinger wollten in der eigenen Wohnung alt werden, sogar "Dreiviertel wünschten sich eine Betreuung im Ort, wenn das nicht mehr zuhause möglich sein würde."

Die Idee eines Betreuungszentrums entstand – das in der Folge gemeinsam mit der Stiftung Innovation und Pflege aus Sindelfingen auch wirklich umgesetzt wurde. Bestandteil des mittlerweile bestehenden, neuen Gebäudeensembles an der Schulstraße: Ein Praxishaus, in dessen ersten Stock sich bereits die Zahnarztpraxis der Doktores Urban angesiedelt hat.

Das komplette Stockwerk darüber – der ideale Standort für die erhoffte Hausarztpraxis. Zur Not hätte man diese Räumlichkeiten mit ihren 128 Quadratmetern Grundfläche auch einfach als Wohnung hergerichtet, so der Bürgermeister. Denn sehr viel Hoffnung hatte man wohl nicht, auch mit diesem Angebot wirklich einen neuen Mediziner nach Mötzingen zu locken.

Oft durch Mötzingen gefahren

Doch, wie es der Zufall wollte: drei Jahre lang – von 2017 bis 2020 – pendelte Fabian Dupont von seinem Wohnort Entringen im Rahmen seiner medizinischen Ausbildung nach Nagold, wo er "in der Inneren" des dortigen Krankenhauses einen Teil seiner Praxisjahre absolvierte. Dabei passierte er schon immer wieder einmal Mötzingen. "Auch wenn ich damals nie in diesem Ort anhielt."

Im Moment arbeitet Dupont als Facharzt in Weiterbildung (mit dem Ausbildungsziel Allgemeinmediziner) in einer Gemeinschaftspraxis im Rems-Murr-Kreis, wo er auch ursprünglich herstammt.

Was überraschen mag: Anders als für viele seiner Kollegen im ärztlichen Nachwuchs, ist dieses Arbeiten in einer Gemeinschaftspraxis aber nicht die Erfüllung seiner beruflichen Träume, erläutert Dupont. Klassischer Landarzt in einer eigenen Praxis sei von Anfang an sein Ziel gewesen. Warum? "Als Landarzt muss man breiter aufgestellt sein", hat die ganze Bandbreite der medizinischen Versorgung als Aufgabenfeld. "Und muss sich nicht immer mit anderen abstimmen, wie man diese Behandlung vornehmen möchte." Gerade diese Selbstständigkeit, sich konsequent und individuell auf seine Patienten einstellen zu können, reize ihn daran, "ganz bewusst eine Einzelpraxis" zu übernehmen.

Tipp von Nagolder Kollegen

Von einer ehemaligen Kollegin aus Nagold sei schließlich der Tipp gekommen, sich doch mal in Mötzingen umzuschauen – wo man eben schon seit Jahren genau nach solch einen Landarzt suche. Anfang Mai dieses Jahres rief Dupont dann beim Mötzinger Bürgermeister an – der zwar gerade unterwegs gewesen sei, wie sich Hagenlocher erinnert. Aber der Rückruf erfolgte schnellstmöglich. Und anschließend ging die frohe Botschaft auch genauso schnell an die örtlichen Gemeinderäte. Denn, wie gesagt – Hagenlocher konnte sein Glück kaum fassen. Auch wenn da die Arbeit für ihn und seine Bürgervertreter erst so richtig los ging. Schließlich hatte man nicht wirklich mehr damit gerechnet, dass man in Zeiten des ja grassierenden, akuten Ärztemangels noch einen eigenen Hausarzt in den Ort würde locken können.

Schnelle Überplanung

In Rekordzeit wurden die auserkorenen Praxisräume im neuen Betreuungszentrum des Ortes neu überplant – wobei Dupont mit seinen sehr ausgefeilten Vorstellungen auch den Bauträger zu beeindrucken wusste.

Anfang diesen Monats erfolgte die Entscheidung im Mötzinger Gemeinderat, die künftigen Praxisräume inklusive zugehöriger Tiefgaragenplätze zu erwerben, um sie künftig an Dupont vermieten zu können. Rund 750 000 Euro nimmt die Gemeinde dafür in die Hand, Zweidrittel davon – also 500 000 Euro – mussten per Kredit in einem Nachtragshaushalt außerplanmäßig finanziert werden. Seit kurzem liegt dafür auch die notwendige Genehmigung vom Landratsamt als zuständige kommunale Aufsicht vor. Der erfolgreiche Abschluss "einer enorm arbeitsreichen Woche", wie Bürgermeister Hagenlocher findet. "Die Freude aber überwiegt vor allen Hürden und Schwierigkeiten."

Noch ein paar Monate Geduld

Schließlich gibt es damit jetzt das Happy End für "eines der brennendsten Themen" der Mötzinger Bürgerschaft zu verkünden. Rund ein halbes Jahr müsse diese sich allerdings nun noch gedulden, bis die neue Hausarztpraxis von Fabian Dupont tatsächlich ausgebaut und eingerichtet ist. Auch die damit vollzogene Nutzungsänderung der Räumlichkeiten braucht noch eine offizielle Genehmigung – wie zuletzt auch die Zulassung als kassenärztliche Praxis. Aber das seien Formalitäten, die man zuverlässig bewältigen werde. Ob er dann auch einen Schampus öffnen würde auf den erfolgreichen Abschluss des Projekts "neuer Hausarzt für Mötzingen", wird Hagenlocher gefragt. Der lacht: Ja, aber nur mit dem Gemeinderat. Denn das alles sei schließlich eine erfolgreiche Gemeinschaftsleistung gewesen.