Neun Tonnen Pyrotechnik: Sydney plant gigantisches Silvesterfeuerwerk

1 In Sydney soll das Feuerwerk in der Silvesternacht diesmal größer werden als je zuvor. (Archivbild vom letzten Jahr) Foto: Dan Himbrechts/AAP/dpa

Drohnen und schwebende Plattformen: In Sydney versprechen die Organisatoren ein bisher einmaliges Silvester-Spektakel. Dabei stand das Feuerwerk zeitweise auf der Kippe.









Link kopiert



Sydney - Das Silvesterfeuerwerk im australischen Sydney ist weltberühmt - aber diesmal soll es noch gigantischer werden als jemals zuvor. Wenn Down Under am Dienstag um 14 Uhr deutscher Zeit ins Jahr 2025 startet, werden vor der ikonischen Kulisse der Harbour Bridge und des Opernhauses mit seinen Segeldächern stolze neun Tonnen Pyrotechnik in den Himmel geschossen, so der Plan der Organisatoren. Zudem sind Drohnen wichtiger Teil des Lichtspektakels.