Neun Monate nach erstem Lockdown Baby-Boom in der Rottweiler Helios-Klinik

Besonders der Nikolaustag, im letzten Jahr ein Freitag, wird den Beleghebammen und Geburtshelfern im Rottweiler Krankenhaus in Erinnerung bleiben: Am 6. Dezember kamen gleich acht Kinder zur Welt. Das gesamte Wochenende verlief im Kreißsaal recht turbulent, insgesamt wurden 18 Kinder geboren. Heute steht im Geburtenbuch des Rottweiler Kreißsaals schon Baby Nummer 90, was bedeutet, dass im Durchschnitt im neuen Jahr täglich drei Kinder das Licht der Welt erblickt haben.

Wer sich zur Geburt in der Helios Klinik Rottweil informieren möchte, ist eingeladen: Am Dienstag, 2. Februar, findet ab 19 Uhr wieder der Live-Chat mit der Geburtshilfe statt. Bei der Online-Veranstaltung können die Teilnehmer alle Fragen stellen, die ihnen auf dem Herzen liegen, und einen virtuellen Blick in den Kreißsaal werfen. n Wie die Einwahl funktioniert, das finden Interessierte auf: www.helios-gesundheit.de/geburt-rottweil.