Neun Festnahmen: Razzia nach Millionenbetrug mit falschen Tickets im Louvre

Wie konnten Betrüger im Louvre über Jahre mit gefälschten Tickets Millionen einnehmen? Das Museum setzt jetzt auf strengere Kontrollen – und die Ermittlungen laufen weiter.
Paris - Schon wieder muss die Pariser Polizei zu einem spektakulären Kriminalfall mit Millionenbeute im Louvre anrücken. Wegen des Verdachts eines großangelegten Betrugs mit Eintrittskarten in dem berühmten Museum haben die Fahnder neun Menschen festgenommen und über 1,4 Millionen Euro beschlagnahmt. Die Verdächtigen sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden.