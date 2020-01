Neujahrsvorsätze Wie groß ist Ansturm auf Fitnessstudios?

McFit gibt an, dass sich laut Umfragen unter den Mitgliedern "das Verhältnis zwischen regelmäßig Trainierenden und Kunden, die nur sporadisch trainieren, die Waage hält". Aber: "Natürlich gibt es auch Mitglieder, deren Trainingslust nach dem Anmelden abnimmt."

Im Oberndorfer SMS bleiben laut Schneider die meisten Neumitglieder dem Fitnessstudio erhalten. Die Anzahl der Austritte würde jedoch mit der Qualität des Studios zusammenhängen, nicht mit der Motivation der Sportler, ist Schneider überzeugt.

Ein weiterer Grund für den Fitness-Ansturm im Januar ist die Jahreszeit. "Draußen ist es zu dieser Zeit eher ungemütlich, zudem erschweren Regen, Glätte und Schnee das Outdoor-Training", sagt Geisensetter. Schneider kann dies bestätigen: "Es ist schöner auf dem Laufband zu trainieren als im Matsch."

Ratgeber erst ab Frühjahr beliebt

Fitness ist jedoch nicht nur in Sportstudios Thema. In einigen Buchhandlungen gibt es mittlerweile eine eigene Ratgeber-Abteilung zu diesem Thema. Doch die Nachfrage ist im Winter noch nicht sehr hoch. Zumindest nicht in den Filialen von Morys Hofbuchhandlung im Schwarzwald-Baar-Kreis. "Im Frühjahr und im Sommer werden werden vermehrt Bücher über Diät, Fasten und Fitness nachgefragt", sagt Inhaber Axel Beurer. "Die Nachfrage hängt auch davon ab, ob gerade ein Thema in ist und es in den klassischen oder den sozialen Medien besprochen wird." Erst sobald die Bikini-Saison vorbei ist, nehme die Nachfrage ab.