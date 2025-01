Neujahrstreff in Rhinau: Deutsche und Franzosen feiern gemeinsam

1 Liana Anselm sorgte für musikalische Unterhaltung beim Neujahrstreff. Foto: Birkle/hpb

Zum Neujahrstreff am Rhein kommen seit 1. Januar 1993 Menschen von diesseits und jenseits des Rheins zusammen, um sich bei Crémant und Brezel ein gutes neues Jahr an zu wünschen. So kamen auch in diesem Jahr wieder viele Menschen beider Nationen zusammen, um zu feiern.









Vor 34 Jahren – anlässlich des Wegfalls der Grenzen in Europa und auch am Rhein – haben sich die Menschen erstmals von hüben und drüben direkt am Rhein oder sogar mitten auf dem Rhein auf der „Rhinowe“ bei Musik und Sekt getroffen. Inzwischen wurde eine Tradition daraus, die auch über die Zeit von Corona hinaus aufrechterhalten wurde – so auch dieses Jahr am 1. Januar 2025.