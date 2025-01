Neujahrssitzung im Stadtteil Stein: Appell für Zusammenhalt in Krisenzeit

1 Neu im Amt als Ortsvorsteher von Stein musste Manuel Riecher gleich schon schlechtere Zeiten ankündigen. Foto: Klaus Stopper

Für Manuel Riecher als neuer Ortsvorsteher von Stein war es die erste Neujahrssitzung. Und gleich musste er eine Krisenzeit ankündigen. Dennoch sah er Grund zum Optimismus.









Die Neujahrsempfänge in Stein sind ein geselliges Ereignis für den Stadtteil. Die „Zäpflesschnäpper“ spielten zum Auftakt schwungvoll „Oh wenn the Saints“ und zum Abschluss den Steinemer Narrenmarsch, und alle freuen sich darauf, dass nach dem offiziellen Teil die Klapptische in den Sitzungssaal aufgestellt werden und man noch gemütlich zusammen was trinken und bereden kann. All das war ein Genuss, wie in all den Jahren davor.