3 Auf dem Podium (von links): Joachim Walter, Bonita Grupp, Heinrich Haasis, Anja Hoppe und Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein. Foto: Ungureanu

"Viele suchen das Gute im Leben – wir machen es!" Unter diesem Motto wurde zum Auftakt der Neujahrssitzung des Kreistags ein Werbefilm gezeigt: 50 Jahre Zollernalbkreis.















Balingen - Viele prominente Gäste waren gekommen. So viele, dass Landrat Günther-Martin Pauli gerne darauf verzichtete, Hunderte Namen vorzulesen und stattdessen auf die lange Liste verwies, die vor der Sitzung ausgeteilt worden war.

Es war keine normale Kreistagssitzung, die von der Jungen Bläserphilharmonie unter der Leitung von Jürgen Schnitzler eröffnet wurde. Allein schon deswegen, weil nach zweijähriger Corona-Pause erstmals wieder in Präsenz getagt wurde. Und weil es der Auftakt zu den Veranstaltungen im Jubiläumsjahr war.

Povisorischer Kreistag am 12. Januar 1973

Jetzt, 50 Jahre nach der Kreisreform – der erste "provisorische Kreistag" hatte am 12. Januar 1973 getagt –, könne man, so der Landrat, guten Gewissens sagen: "Der Zollernalbkreis hat uns Wohlstand gebracht!" Und dazu hätten alle 25 Städte und Gemeinden des Landkreises mit angepackt. Bei der Balinger Gartenschau wolle sich der Landkreis als "Top-Aufsteiger" präsentieren, als kreative, zukunftsfähige und familienfreundliche Gemeinschaft.

Sonja Faber-Schrecklein moderiert

Launig und unterhaltsam leitete Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein, SWR-Redakteurin und Botschafterin der Traufgänge am Albrand, zum Podiumsgespräch über. Imgrunde ging es nur um das Eine: was Menschen wie Heinrich Haasis, Joachim Walter, Anja Hoppe oder Bonita Grupp mit dem Zollernalbkreis verbindet, womit sie sich identifizieren, wo sie am liebsten sind.

Haasis, Vor-Vorgänger von Pauli, ehemaliger Landtagsabgeordneter und Sparkassenpräsident, erzählte auf unterhaltsame Weise, wie er als Bisinger Schultes einen Preußen-Prinzen getraut hatte, dessen Trauzeuge kein Geringerer als der Mann der dänischen Königin war. "Es war ein bissle schwierig", sagte er, "der Trauzeuge sollte mit dem Flugzeug in Zepfenhan landen, und es war neblig." Lieblingsplatz? Die "geografische Mitte" sei Streichen, "der Ursprung allen Lebens, ab Streichen geht’s los"!

"Für Balingen" – mit Erfolg

Die Kreisreform? Schwierig, alles unter einen Hut zu bringen, meinte Haasis. im ganzen Land habe es Proteste gegeben. Hechingen habe nicht zu den "Fabriklern" nach Balingen gewollt, sondern lieber zur Universitätsstadt Tübingen. Aber dann habe sich eine Bürgerbewegung gebildet "für Balingen" – mit Erfolg.

Die Alt-Stuttgarterin Anja Hoppe, Geschäftsführerin des Betriebs der Burg Hohenzollern, erzählte, wie sie in den Landkreis gekommen war, von ihrem Vorstellungsgespräch vor dem Burgherren, der sich eigentlich nur einen Mann für den Posten hatte vorstellen können, von japanischen Hochzeiten mit Pferdegespann, von einer fürstlichen Trauung, von ihrer "Super-Mannschaft". 1000 Jahre Burg, bemerkte Moderatorin Faber-Schrecklein schmunzelnd, da seien 50 Jahre Zollernalbkreis "nichts dagegen". Lieblingsplatz? Der Burgfried, sagte sie.

Zeitweilig "neidisch beäugt"

Der Tübinger Landrat Joachim Walter, davor Erster Landesbeamter im Zollernalbkreis, hat einen Lieblingsplatz, der ihn mit Landrat Pauli verbindet: Beide stammen aus Binsdorf. Der Kleine Heuberg, sagte er. Zur Region Reutlingen–Tübingen–Zollernalb räumte er ein, man habe einander zwar zeitweilig "neidisch beäugt", aber es gelte, gemeinsam zu agieren, von einander zu lernen.

Bonita Grupp, Mitglied der Geschäftsleitung bei Trigema, bekannte sich klar zum Familienunternehmen und zu Burladingen. Viele meinten, bemerkte sie schmunzelnd, das "BL" auf den Autokennzeichen stehe für Burladingen. "50 Jahre Zollernalbkreis – machen Sie was draus!", sagte Moderatorin Faber-Schrecklein, ehe es zu Gesprächen und Häppchen mit dem Jubiläumsbrot "50gerle" ins Foyer der Stadthalle ging.