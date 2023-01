2 Das Ständchen für Pfarrer i.R. Norbert Dilger sangen die Jahrgänger dieses Mal im Rössle. Foto: Beiter

In Rangendingen "Steh'n zwei Stern am hohen Himmel" – zumindest in der Silvesternacht. Dann singen die jungen Männer ihren Jahrgängerinnen das Neue Jahr an – und machen einen traditionsreichen Schritt ins Erwachsenwerden.















Rangendingen - Heute mag so mancher über diese Aussage nur müde lächeln oder schmunzeln. Doch früher, als Regeln und Traditionen Leben und Zusammenleben noch viel stärker prägten als in der heutigen Zeit, war das Neujahrssingen der 18-jährigen Männer tatsächlich noch ein bedeutendes Ritual auf dem Weg ins Erwachsenwerden und die Selbstständigkeit, sind die drei Musikanten Siegfried Kuhn, Mathias Schilling und Lorenz Strobel überzeugt.

Schon die Nonnen zahlten "Schussgeld"

So ganz genau lässt sich dies freilich nicht belegen. Belegt ist aber, dass das Neujahrssingen wohl eine der ältesten verbrieften Traditionen in Rangendingen sein dürfte. Schon 1783 hatten die Schwestern des Dominikanerinnenklosters in ihren Büchern aufgeschrieben: "Neujahrssingern Schußgeld gegeben." Schussgeld deshalb, weil die Sänger zusätzlich zum Neujahrsgruß wohl auch schon damals immer kräftig geschossen haben dürften.

In den letzten Jahren drohte der Brauch einzuschlafen

Der Brauch dieses Neujahrssingens hat sich im Ort bis heute gehalten – und könnte in diesem Jahr sogar wieder eine Renaissance erleben. Denn in den vergangenen Jahren drohte das "Ahsenga", das Ansingen der Neujahrslieder der auf der Schwelle zum Erwachsenwerden stehenden Jugendlichen an die jungen Frauen ihres Jahrgangs, einzuschlafen.

Immer weniger Sänger und auch Stationen zum Ansingen fanden sich zusammen. So hatte der Jahrgang 2001 im Herbst 2019 zwar noch miteinander geprobt. Das eigentliche Singen aber hatten die Jungs dann ausfallen lassen. Auch, weil zu wenig Interessen bei den dazu notwendigen Jahrgängerinnen bestanden hatte. In den Corona-Jahren brach die Tradition dann komplett ab.

Das diesjährige Singen fast wie ein Neustart

Und so kann dieses Jahr fast wie ein Neustart gefeiert werden. Mit den in den Jahren 2001 bis 2004 geborenen Jungs sind es gleich vier Jahrgänge, die sich in der Zeit vor Weihnachten zu „Neujahrssängern“ ausbilden ließen. Mit knapp 30 jungen Männern bildeten sie in der Silvesternacht einen recht stimmgewaltigen Chor, der von mehreren geübten Blechblasmusikanten aus den vier Jahrgängen unterstützt wurde.

Durch die Zusammenlegung der Jahrgänge war auch die Zahl der Sing- und Böllerstationen wieder gestiegen. Viele junge Frauen wollten sich das Ansingen ihrer gleichaltrigen Jahrgänger nicht entgehen lassen – und verlangten diesen Höchstleistung ab. Wobei die Jungs sichtlich und hörbar ihren Spaß hatten. Fröhlich musizierend hörte man sie nach Mitternacht durch die Straßen ziehen. Dass zu fortgeschrittener Stunde auch schon mal ein Stimmungslied aus der Fasnetzeit angestimmt wurde ist wohl dem allgemeinen Zeitgeist und der Liebe der Jungs zur Fünften Jahreszeit geschuldet – und ihnen auch nicht zu verübeln.

Prozedere des Ansingens und Lieder mussten einstudiert werden

Dass das Neujahrssingen in diesem Jahr wieder mehr Schwung bekommen hat, dürfte nicht zuletzt dem Engagement der drei Wägele-Musikanten Siegfried Kuhn, Mathias Schilling und Lorenz Strobel zu verdanken sein. Sie hatten die ausgelassenen Jahrgänge zu der Gemeinschaftsaktion animiert und ihnen die volle Unterstützung bei der Umsetzung angeboten.

Dazu gehörten die Einführung in das bei vielen der jungen Männer in Vergessenheit geratene Prozedere des Ansingens sowie natürlich das Einstudieren der Lieder. Dies hatten die drei Vollblutmusikanten an mehreren Abenden mit den Jugendlichen gleich mit übernommen.

Alter Brauch könnte auch Initialzündung für späteres Jahrgangsleben sein

"Heute kennen sich die Jahrgänger untereinander ja kaum noch", sagt Mathias Schilling. Der Ort ist größer und unüberschaubarer geworden, die Buben und Mädchen besuchen von klein an die unterschiedlichsten Schulen. Die drei traditionsverbundenen Männer verbinden mit diesem alten und einzig in Rangendingen praktizierten Brauch gar eine Initialzündung, dass sich auch die zukünftigen Jahrgänge wieder mehr fänden und neben allen Freundschaften auch diese Verbindung weiter pflegen.

Vielleicht ganz so, wie dies in den Dörfern und Gemeinden von den älteren Jahrgängen noch viel mehr gepflegt werden, als dies bei den Jüngeren heute der Fall ist. Und erfahrungsgemäß haben solche Jahrgangsaktivitäten auch einen praktischen Nutzen für die Allgemeinheit, bilden sie doch auch eine gute Möglichkeit für Neubürger, Anschluss in die Dorfgemeinschaft zu finden.

Fast 30 Jahre hat Lorenz Strobel mit den Jungs die Lieder einstudiert

Seit fast 30 Jahren ist Akkordeonspieler Lorenz Strobel mit dem Einstudieren der Neujahrslieder mit den Jugendlichen betraut. Wie die Jungfrau zum Kind war er 1994 nach dem Tod seines Onkels und Rössle-Wirts Karl Heck zu dieser wichtigen Aufgabe gekommen.

Bis dorthin hatten Generationen von Rangendinger Buben, von Heck am Klavier begleitet, die Lieder in der Schankstube des Rössle gelernt. Die meisten von ihnen können die Lieder bis heute auswendig singen, was im Ort immer wieder zu beobachten ist. Das Neujahrssingen ist eine Tradition, die wohl bei allen Teilnehmern ihre Spuren hinterlassen hat.

Geschichten und Anekdoten ums "Ahsenga" gibt es zuhauf

Denn Geschichten und Anekdoten um das "Ahsenga" gibt es zuhauf im Ort. "Als junge Kerle haben wir dem Ahsenga richtig entgegengefiebert", erinnern sich die drei Singlehrer Kuhn, Schilling und Strobel. Und mit ihnen wohl so manch anderer, der die Tradition miterlebt hat. Zuerst wurde stets dem Pfarrer gesungen, dann dem Bürgermeister und in früheren Jahren machten sich die Jahrgänger auch noch auf den Weg zur Mühle, wo die Sänger von Müller Johann Blickle ein erkleckliches "Schussgeld" erwarten durften.

Erst danach machten sie sich auf den Weg zu den "Mädle", von denen früher kein einziges ausgelassen wurde. Dass es neben dem Schussgeld fast überall auch einen Schnaps für die Sänger gab, tat natürlich sein Übriges. Vom Schussgeld übrigens organisierten die Sänger dann ein erstes großes Jahrgangsfest, bei dem der ganze Jahrgang, "Mädle und Kerle", eingeladen waren.

Liedauswahl variiert in jedem Jahr

Im Laufe der Jahrzehnte wechselte die Liedauswahl immer wieder durch. Je nach Gusto wurden die Lieder "Heil’ge Nacht, oh gieße du", "Wahre Freundschaft", aber auch die Adventslieder "Der Himmel steht offen" oder das "Gegrüßet seist du Maria" als zweites Lied gesungen. Eines allerdings gehört unumstößlich zum Neujahrssingen dazu: "Steh’n zwei Stern am hohen Himmel", was die Jungs zusammen mit dem Lied "Wahre Freundschaft" dann auch in der Silvesternacht ganz besonders stolz vorbrachten – natürlich auch bei Pfarrer i.R. Norbert Dilger und Bürgermeister Manfred Haug.

Übrigens: Die Tradition wird in Rangendingen bis heute nicht allein vom 18er-Jahrgang gepflegt. Einzelne Gruppen steuern nach dem Zwölfeschlagen gezielt Häuser an und singen deren Bewohnern und Besuchern ein Neujahrsständchen und wünschen "a guats Neis Joohr".