Neujahrskonzert in Schopfheim: Reise in die Welt der Musicals

„It’s Showtime“ hieß es beim Neujahrskonzert mit bekannten Musical-Hits in der Stadthalle Schopfheim.
Die Kulturbrücke Schopfheim-Wehr präsentierte das Trio mit Marie Giroux (Mezzosopran), Joseph Schnurr (Tenor) und Jenny Schäuffelen (Piano) für eine glänzende Musical-Reise an den New Yorker Broadway und an das Londoner West End. Natürlich machte das Ensemble auch musikalische Abstecher nach Wien und Paris. In der Stadthalle Schopfheim zogen die Sopranistin und der Tenor unter Begleitung von Jenny Schäuffelen am Flügel die Gäste in ihren Bann. Es war bereits das dritte Mal, dass Marie Giroux und Jenny Schäuffelen in Schopfheim auftraten. Sie präsentierten sich 2022 als „Duo Pariser Flair“ bei „Akustik in Agathen“ und im vergangenen Jahr mit einer weiteren, insgesamt fünf Künstler umfassenden Besetzung zum Neujahrskonzert in der Stadthalle. Für das Programm „It’s Showtime“ wurden sie von dem aus Kanada stammenden Tenor Joseph Schnurr begleitet.