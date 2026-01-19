Neujahrskonzert in Nagold: Orchester strahlt Lebens- und Spielfreude aus

Das Neujahrskonzert der Städtischen Musikschule erfüllte die Erwartungen der Besucher voll und ganz. Das Publikum feierte die Instrumentalisten mit stehenden Ovationen.
Nach dem überwältigenden Erfolg im Vorjahr schlug die Nachricht von einer Neuauflage hohe Wellen in den Nagolder Bevölkerung. Bereits eine halbe Stunde vor dem Einlass bildete sich eine dichte Menschentraube im Foyer der Stadthalle, und die zahlreich ankommenden Besucher füllten bald den gesamten Großraum. Die netten Damen vom Freundeskreis der Musikschule versorgten die Durstigen mit Getränken und Butterbrezeln.