Neujahrskonzert in Inzlingen: Georgi Mundrov präsentiert sein „Best of“

Mundrov ist seit vielen Jahren eine fest gebuchte Größe im Jahreskalender des Vereins zur Erhaltung des Inzlinger Wasserschlosses. So auch am Sonntag, als sich wie eigentlich immer zu Jahresbeginn eine Vielzahl an Konzertbesuchern im Bürgersaal des Wasserschlosses versammelt hatte, um „das Beste von Georgi Mundrov“ in vollen Zügen zu genießen.

Entsprechend lautete auch die Ankündigung des Künstlers von Seiten des Schlossvereins, die ein ganz besonderes Programm, eine Auswahl der schönsten und stimmungsvollsten Konzertmomente der vergangenen Jahre versprach. Erich Hildebrand, Vorsitzender des Schlossvereins, sprach zu Beginn von einem „wahren Best of der musikalischen Erinnerungen“ von Georgi Mundrov.

Was darauf folgte, war eine Matinee voller Glanz, Klang und Lebensfreude, die vom bulgarischen Klaviervirtuosen mit einer Spielfreude zum Ausdruck gebracht wurde, die durchaus als einzigartig bezeichnet werden darf. Zumal bei Veranstaltungen des Pianisten auch die Unterhaltung nicht zu kurz kommt.

Georgi Mundrov spielte nicht nur einfach seine „Best of“, die von einer „Kleinen Nachtmusik“ von Mozart über Sonaten von Domenico Scarlatti bis hin einer Auswahl an Tangos von Isaac Albéniz, Georges Bizet oder Astor Piazzolla reichten, sondern er interpretierte die Kompositionen auf seine ganz eigene Art. Der Konzertflügel wurde daher im Wechselspiel mit dem Pianisten geradezu gebändigt, um die dargebotenen Werke einmal dominant und aufbrausend, dann wieder leise, melancholisch und mit filigraner Virtuosität zu Gehör zu bringen. So auch bei traditioneller bulgarischer Volksmusik oder Werken von Robert Schumann wie dem „Davidsbündler-Marsch“, während am Ende dieser erneut beeindruckenden Matinee bekanntere Werke wie „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauss und der „Radetzky-Marsch“ zum freudigen Mitklatschen anregten.

Im Anschluss an das Klavierkonzert mit lud der Verein zur Erhaltung des Inzlinger Wasserschlosses die Konzertbesucher zu einem Umtrunk ein.