Neujahrskonzert in Inzlingen: Georgi Mundrov präsentiert sein „Best of“

Unter dem Titel „Prosit Neujahr 2026 – The Best of“ begeisterte am Sonntag der bulgarische Klaviervirtuose Georgi Mundrov beim Neujahrsklavierkonzert im Inzlinger Wasserschloss.
Mundrov ist seit vielen Jahren eine fest gebuchte Größe im Jahreskalender des Vereins zur Erhaltung des Inzlinger Wasserschlosses. So auch am Sonntag, als sich wie eigentlich immer zu Jahresbeginn eine Vielzahl an Konzertbesuchern im Bürgersaal des Wasserschlosses versammelt hatte, um „das Beste von Georgi Mundrov“ in vollen Zügen zu genießen.