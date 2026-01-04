Neujahrskonzert in Bräunlingen: Festliche Brass-Klänge erklingen in der Kirche

1 Neobrass begeistert beim Neujahrskonzert (von links): Rainer Benner, Frank Rieger, Markus Pfundstein, Andreas Spiegelhalder und Balint Takacs. Foto: Dagobert Maier Etwa 400 Gäste kommen zum Neujahrskonzert nach Bräunlingen. Für die Musiker ist die Kirche als Bühne eine Herausforderung.







Schon der erste Abschnitt setzte den Ton für den Abend. Mit „Fürstlicher Einzug“ von Reiner Gaar war klar, dass das Konzert von „Neobrass“ ein Abend der festlichen Musik in der Bräunlinger Stadtkirche werden würde. Auch beim Chorsatz aus dem Orgatorium „Der Messias“ in Dulci Jubilo von Händel, wurde das raumfüllende Zusammenspiel von Orgel und Bläsern deutlich. Vor allem das gemeinsame Ensemblespiel Orgel und Trompeten zählte mit zu den Höhepunkten des Neujahrskonzertes in der fast voll besetzten katholischen Stadtkirche.