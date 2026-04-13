Neujahrsfest «Songkran»: Thailands wildes Wasserfest startet mit Hitzealarm

Wasserspaß bei extremer Tropenhitze: Thailands weltberühmtes Neujahrsfest startet mit kunterbunten Plastikgewehren, klatschnassen Klamotten - und Temperaturen um die 40 Grad. Aber es gibt neue Regeln.
Bangkok - "Wasser marsch" in Thailand! Mit ausgelassenen Wasserschlachten hat im Königreich das traditionelle Neujahrsfest "Songkran" begonnen, der wichtigste Feiertag des Jahres. Zwischen dem 13. und 15. April wird es dabei traditionell sehr nass - eine willkommene Abkühlung bei Temperaturen von fast 40 Grad. Viele Teilnehmer waren schon nach wenigen Minuten von Kopf bis Fuß klatschnass - dazu ertönte aus Lautsprechern ohrenbetäubende Partymusik.