Neujahrsempfang verschoben: Wegen der Wahl ist der Bad Bellinger Neujahrsempfang erst Ende Februar

1 Beim Neujahrsempfang ist das Kurhaus stets gut gefüllt – so auch bei der letztjährigen Auflage 2025. Foto: Alexander Anlicker Die Traditionsveranstaltung findet am 27. Februar im Bad Bellinger Kurhaus statt.







Der Januar steht in der Gemeinde Bad Bellingen ganz und gar im Zeichen der Bürgermeisterwahl, die am Sonntag, 25. Januar, stattfindet. Dann sind die knapp 4000 wahlberechtigten Bürger dazu aufgerufen, ihren Rathauschef zu wählen. Aufgrund der Wahl und den damit zusammenhängenden Terminen – dazu gehört auch die offizielle Kandidatenvorstellung am 16. Januar und eine etwaige Stichwahl am 8. Februar – wurde der diesjährige Neujahrsempfang in den Februar geschoben. Die Traditionsveranstaltung ist nun für Freitag, 27. Februar, 19 Uhr, im Bad Bellinger Kurhaus geplant. Dies teilte die Gemeindeverwaltung auf Nachfrage mit.