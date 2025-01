Bürgerempfang in Rottweil

1 Randvoll ist die Stadthalle beim Bürgerempfang. Es müssen vor Beginn noch Stühle herangeschafft werden. Foto: Ralf Graner Photodesign

OB Christian Ruf gelingt es am Sonntagabend beim Bürgerempfang, Optimismus in schwierigen Zeiten zu verbreiten. Zum Thema Hängebrücke macht er eine klare Ansage in Richtung Investor.









Die Stadthalle ist rappelvoll am Sonntagabend, weitere Stühle müssen herbeigeschafft werden, die Stimmung ist erwartungsvoll. Kein Wunder, gibt es doch in der Stadt aktuell so viele Entwicklungen auf einmal wie selten zuvor.