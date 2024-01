1 Feierlicher Moment: Ortsvorsteher Willy Schaumann (links) trägt sich im Beisein von Oberbürgermeister Christian Ruf ins Goldene Buch der Stadt ein. Foto: Schmidt

Emotionen beim Neujahrsempfang in Neufra: Auf Erschütterung über die plötzliche Abschiebung eines engagierten Afghanen folgte große Freude – Ortsvorsteher Willy Schaumann wurde mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Rottweil geehrt.









Der Rückblick auf das vergangene Jahr ist in Neufra immer auch ein Reigen an Danksagungen. Dank an die Vereine, die Ortschaftsräte und Bürger, die mit ihrem Einsatz zum lebens- und liebenswerten Neufra beitragen.