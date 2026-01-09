Neujahrsempfang Lörrach: Alles Gute für die Stadt und ihre Bürger

Eine friedliche Welt, eine offene Gesellschaft, die Weiterentwicklung der Stadt Lörrach: Die Oberbadische hat Gäste beim Neujahrsempfang nach ihren Wünschen für 2026 gefragt.
Frank Hovenbitzer, Architekt und Professor für Architektur an der DHBW Lörrach, ist zuversichtlich, dass im Jahr 2026 tolle Ideen entstehen, um Lörrach baulich zu gestalten, insbesondere auf dem frei werdenden Areal der Kreisklinik und rund um die Rathaussanierung. Den Studiengang Architektur an der Dualen Hochschule, den er mit aufgebaut hat, sieht er im Aufwind. Hovenbizter ist optimistisch, dass die Studierenden die Inspirationen, die sie dort erhalten, auch für die Entwicklung der Region einsetzen werden. „Wir müssen die Wirtschaft voranbringen, vor allem die Entwicklung auf dem KBC-Areal“, sagte Matthias Koesler, Vorsitzender der FDP Lörrach und Stadtrat. Zu den wichtigsten Themen zählte er auch den Wohnungsbau. Außerdem wünschte er sich „den Wiedereinzug der FDP in den Landtag, weil im Land eine liberale Stimme gebraucht wird.“