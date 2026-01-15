Neujahrsempfang: Künstliche Intelligenz ist zentrales Thema in Friesenheim

Rund 400 Gäste sind zum Friesenheimer Neujahrsempfang in die Sternenberghalle gekommen. Groß war das Interesse für das Thema Künstliche Intelligenz.
Mit einem humorvollen Rap, alles KI gesteuert und vom IT-Spezialisten der Gemeinde Jan Brämer erarbeitet und vorbereitet, erlebten die Gäste, wie Bürgermeister Erik Weide von Ronaldo in die Wange gekniffen wird und von einem Bären im Friesenheimer Wald verfolgt wird. Charlotte Schubnell zeigt sich in Umarmungen mit Angela Merkel und Barack Obama und Diakon Hans Benner lächelt Arm in Arm mit Papst Franziskus in die Kamera. Es sind Bilder, die einem auf Social-Media-Plattformen zuhauf gezeigt werden. Künstliche Intelligenz war am Mittwochabend zum Neujahrsempfang das große Thema.