Neujahrsempfang in VS: Mal wieder herausfordernd

Das Bürk-Areal in Schwenningen steht 2025 besonders im Fokus, seitdem die Pläne für das neue Museumsquartier sich verändert haben.

„Herausfordernd“ – kaum ein Begriff ist gerade bei einem Jahreswechsel so abgenutzt. Man mag ihn bei einem Neujahrsempfang deshalb fast nicht mehr in den Mund nehmen. Und doch muss es dieses Mal – ehrlich – gesagt werden: Das Jahr 2025 wird eine Herausforderung. Und zwar eine gewaltige. Vor uns liegen nämlich, wie jedes Jahr, ein paar Mega-Aufgaben – ein neues Schwimmbad, ein Museumsquartier, ein Rössle-Areal zum Beispiel. Und während wir auf solche Großprojekte blicken wird klar, vor welcher Kulisse wir das tun: Kriege in der Welt, Machtwechsel in vielen Nationen, eine wirtschaftlich nicht zuletzt deshalb unsichere Lage, ach ja, und die Bundestagswahl wäre da ja auch noch. Aber wir haben eine weitere Wahl: den Kopf in den Sand stecken oder die Initialen dieser Stadt wörtlich nehmen. VS – das könnte doch auch für Voran-Schreiten stehen, also: packen wir’s an!