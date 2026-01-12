Neujahrsempfang in Trossingen: Flammende Rede für erfülltes Stadtleben

Zahlreiche Besucher waren am Sonntag der Einladung von Bürgermeisterin Susanne Irion zum Neujahrsempfang ins Konzerthaus Trossingen gefolgt.
Gastgeberin des Neujahrsempfang der Musikstadt Trossingen zu sein, sei ein Privileg und Bürde zugleich, betonte Bürgermeisterin Susanne Irion. „Privileg, weil man gar keine lange Neujahrsrede halten muss. Man kann musikalisch aus dem Vollen und einer unermesslichen Vielfalt schöpfen und sich jedes Jahr überlegen, welches musikalische Fenster man diesem Publikum öffnen möchte“.