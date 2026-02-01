Neujahrsempfang in Seewald: Bürgermeister Damrath löst Wettschuld ein – und singt

Der Neujahrsempfang der Gemeinde Seewald im Bürgerhaus in Göttelfingen war gut besucht. Und so wurden viele Bürger Zeugen eines wohl einmaligen Auftritts.
Zunächst freute sich Dominic Damrath in seiner Begrüßung aber über ein volles Haus. Die musikalische Begleitung des Abends übernahmen der Musikverein Besenfeld, der mit flotter Blasmusik für Stimmung sorgte, und der Männergesangverein, der mit deutschem Liedgut unterhielt und also für die ruhigeren Klänge zuständig war. Die Bewirtung der Gäste übernahm die Jugendfeuerwehr Seewald.