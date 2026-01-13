Neujahrsempfang in Schopfheim: Die Demokratie als tägliche Aufgabe

Beim Neujahrsempfang der Stadt Schopfheim und des Landkreises Lörrach gaben sich über 300 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft ein Stelldichein.
Bürgerschaftliches Engagement, gesellschaftlicher Zusammenhalt und der Mut des Einzelnen als tragende Fundamente inmitten einer krisengeschüttelten Zeit: Diese Botschaft stellten sowohl Schopfheims Bürgermeister Dirk Harscher als auch Landrätin Marion Dammann ins Zentrum ihrer Ansprachen beim gemeinsamen Neujahrsempfang der Stadt Schopfheim und des Landkreises Lörrach am Montagabend in der Stadthalle der Markgrafenstadt.