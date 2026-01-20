Neujahrsempfang in Ostelsheim: Deshalb blickt der Bürgermeister optimistisch in die Zukunft

Der Ostelsheimer Neujahrsempfang stand im Zeichen der Gemeinschaft. Bürgermeister Ryyan Alshebl sieht trotz manch schwieriger Situation Chancen für die Zukunft.
Von Mut und Zuversicht war die Rede, von gelungenen Projekten, von nicht zur tatsächlichen Lage passender schlechter Stimmung, und alles untermalt vom erfrischenden Sound der „Kuglfuhr“-Rocker – der Neujahrsempfang in Ostelsheim stand unter der großen Überschrift „Gemeinschaft“ und wer dabei war, spürte, dass diese in der Gäugemeinde nicht nur ein Wort ist.