Neujahrsempfang in Neuenburg: Bürgermeister wirbt mit Karaokeparty fürs Ehrenamt

Neuenburgs Bürgermeister Jens Fondy-Langela zog beim traditionellen Neujahrsempfang der Stadt Bilanz, hielt Ausschau und gab zwei ungewöhnliche Versprechen.
Der Neujahrsempfang im Stadthaus gehört zu den großen gesellschaftlichen Ereignissen der Zähringerstadt. Entsprechend groß war die Riege der Ehrengäste, angefangen von Alt-Bürgermeister Joachim Schuster bis hin zu Repräsentanten aus Behörden, Wirtschaft, Vereinswelt und anderen Organisationen. In seiner Neujahrsrede verwies Fondy-Langela auf das Bevölkerungswachstum Neuenburgs: „Zum Jahresende lebten 12 857 Menschen in der Stadt. Es waren 881 Personen neu in die Stadt gezogen, 777 waren weggezogen.“