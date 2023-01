5 Nach dem offiziellen Teil blieb noch Zeit zum Austausch. Foto: Thomas Fritsch

Optimistisch zu bleiben, ist in diesen Zeiten gar nicht so einfach. Dennoch strotzte Nagolds Neujahrsempfang vor Aufbruchsstimmung. Von einem Corona-Blues ist jedenfalls nichts zu spüren.















Nagold - Die vielleicht schwierigste Aufgabe bei seiner Neujahrsrede in der Nagolder Stadthalle, stellte OB Jürgen Großmann sich selbst: Nicht länger als eine Stunde sollte sein Beitrag dauern. Und siehe da: Punktlandung. Eine Stunde hatte gereicht.

Selbstverständlich war diese "Kürze" nicht. Denn von der Corona-Pandemie war beim Neujahrsempfang am Sonntag in der Stadthalle zwar nicht mehr viel zu spüren – doch hier und da blitzte das Thema natürlich durch. Zum Beispiel bei der puren Masse, auf die zurückgeblickt wurde: Da es zwei Jahre lang keinen Neujahrsempfang mehr geben hatte, packte der OB einfach drei Jahre zusammen – und blickte also auch noch auf 2020 und 2021 zurück.

Ähnlich gut besucht wie vor Corona

Stichwort Corona: Die Nagolder Bürger und viele Ehrengäste genossen den Empfang sichtlich. Masken waren kaum zu sehen, die Reihen dicht gefüllt – ähnlich voll wie in der Vor-Corona-Zeit. Und wieder oblag es auch einem Nagolder Musik-Ensemble, für die musikalische Umrahmung zu sorgen – in diesem Jahr der OHG Junior-Big-Band unter der Leitung von Ralf Brauer und Ralph Gundel.

Swingend wurde der Redeblock vom OB also eingeleitet – und der brach dann auch ganz locker mit seinem "Rede-Monopol". Es war nämlich Besuch aus Frankreich da, aus der Partnerstadt Longwy. Und so übernahm Bürgermeister Jean-Marc Fournel das Mikrofon – und überbrachte seine Grüße auf Deutsch. "So leben wir Partnerschaft", hatte der OB noch gesagt und verwies auf zahlreiche Treffen und Austauschaktionen zwischen den Städten, aber auch mit Jesenice in Slowenien.

"Neue Wege wagen"

"Wir überwinden die Pandemie", freute sich Nagolds OB in seiner Rede. Und verwies auf zahlreiche Veranstaltungen, die 2022 wieder im gewohnten Rahmen stattfinden konnten. Von der Gartenmesse bis zur Nacht der Werkstätten reichte die Palette, vom Nagolder Mittsommer bis zum Urschelherbst.

Und nicht nur das, der OB warb auch dafür, einmal neue Wege zu wagen. Wie es zum Beispiel der Liederkranz Emmingen mit seinem Konzert in der Tiefgarage Nord gemacht hatte. "Vielen Dank für diese neue Idee", so der OB.

Dankbar erwähnte Großmann das Engagement von BIN Boysen in der Alten Post. "Sonst hätten wir da jetzt keinen Restaurantbetrieb", war Großmann sicher. Aber auch die Stadt erwerbe gerne alte Gebäude in der Stadt. Jüngstes Beispiel ist das Gebäude in der Turmstraße, in dem der Weltladen seine Heimat hat. "Ein Juwel" befand der OB und freute sich schon aufs freigelegte Fachwerk.

Auf jede Menge Kulturbetrieb galt es freilich auch zurückzublicken. Nagolds OB freute sich nicht nur ob der zahlreichen Konzerte zum Beispiel von Ton-Art und dem OHG Vokalensemble in der Stadtkirche – sondern auch, dass die Nagolder Akteure immer das Thema Benefiz im Visier hätten. Eine Sondererwähnung gab es für den neuen Impuls, den Musikschulleiter Pöndl mit der Projekt-Gründung des Sinfonischen Jugendblasorchesters Nordschwarzwald gesetzt hatte. Und dann ist da natürlich noch die Alte Seminarturnhalle. "Ein wichtiger Kulturbrummer in unserer Stadt", verdeutlichte der OB.

Erinnerung an gesperrte Spielplätze

Der Rückblick auf die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie fiel kurz aus. Der OB präsentierte Fotos von leeren Straßen, gesperrten Spielplätzen, Menschen, die Abstand hielten. Er zeigte sich froh, dass das Rathaus immer offen blieb. Und Großmann verdeutlichte auch, dass die Stadt enger zusammengerückt sei – zum Beispiel mit Aktionen wie "Nagold bringt’s", "Nagold hilft Nagold" und auch dem Streaming-Angebot "Nagold Plus".

Das Ehrenamt bekam von Großmann eh viel Sonderlob ausgesprochen. Er verwies auf Veranstaltungen und Projekte wie dem Tag der Begegnung der ASM, Cultura Nagold und diverse Aktionen des Bürgerforums. Der Arbeitskreis Ukraine Hilfe Nagold wurde ebenso beispielhaft erwähnt wie die Kinderhilfe Ugwaku. Dann gab es noch einige bemerkenswerte Jubiläen – Nagold blickte auf zehn Jahre Landesgartenschau zurück, und der VfL Nagold feierte das ganze Jahr über sein 175-jähriges Bestehen.

Kreisreform vor 50 Jahren

Für 2023 stehen weitere Jubiläen an. Der Landkreis Calw besteht in seiner jetzigen Form seit 50 Jahren. Und das Unternehmen Häfele begeht in diesem Jahr sein 100-Jähriges. Hier dankte der OB, dass das Unternehmen auch seine Heimatstadt und die Bürger mit einer Häfele-Arena beschenke. Ein weiteres großes Unternehmen, das Jubiläum feiert: Die Firma Wackenhut blickt auf 75 Jahre zurück. Und seit 175 Jahren gibt es in Nagold den Gewerbeverein.

Apropos Gewerbe: Nagolds OB präsentierte stolze Zahlen, die von einer Pandemie aber auch gar nichts erahnen lassen: Zum Beispiel stiegt die Zahl der Arbeitsplätze im Ort kontinuierlich an, und bei der Gewerbesteuer werde Nagold 6,3 Millionen Euro über den Plan abschließen. Entsprechend warb der OB für die Wirtschaftspolitik der Stadt. An erster Stelle stehe die Bestandspflege – zum Beispiel auch mit dem Angebot von Flächen im INGpark. Die Entwicklung dort sei sehr gut. Zuversichtlich war der OB auch, dass der Spatenstich zum IHK-Neubau in diesem Sommer kommt. Das Bildungszentrum der IHK wäre ein echter Frequenzbringer für die Innenstadt.

Werbung für den Metropolexpress

Entwicklungen im Bereich Wohnen streifte das Stadtoberhaupt ebenso wie den Bau weiterer Kitas. Eine interessante Zahl hier: Als Großmann 2008 als OB in Nagold startete lag die Zahl bei den Kita-Stellen der Stadt bei 28 – heute sind es 116. Und nicht fehlen durften natürlich die Arbeiten rund um das Krankenhaus – mit dem fertigstellten Neubau des Bettenhauses und dem Ausblick, dass die neue Parkhausanlage noch folgen werde. Zudem zeichnete Großmann die vielfältigen Entwicklungen rund um den Bereich der Seniorenpflege auf. Stichwort Martha Maria in Hochdorf, der Neubau auf der Scholderwiese und das DRK-Kurzzeitpflegezentrum im ehemaligen GT-Heim. Auch Themenbereiche wie den Klimaschutz scheute Großmann nicht. "Wir müssen handeln", verdeutlichte er unter anderem. Zudem warb er vehement um Unterstützung in Sachen Metropolexpress – in seinen Augen die schnellste und mit geringstem Aufwand zu verwirklichende Lösung, um Nagold per Bahn nach Stuttgart anzuschließen.

Ganz zum Schluss erst kam der größte Brocken: Nagolds Investitionen in die Schullandschaft. Um die 30 Millionen Euro werde man in den Neu- und Umbau der Zellerschule stecken. "Und beim OHG warten nochmals 30 Millionen....", so Großmann weiter. "Wir stehen zu den Projekten", machte er deutlich – auch wenn die Aufgaben viel Geld kosten würden. Schwierige Debatten werde und müsse es auch geben. Doch man wolle an der Zukunft Nagolds bauen – allerdings müsse die Stadt immer finanziell handlungsfähig bleiben. Worte, die durchaus Interpretationsmöglichkeiten offen lassen. Wenngleich Nagolds OB für 2022 nochmals einen sehr sehr guten Abschluss prognostizierte.

Info: Zitate

"Es gilt der alte Kalauer: Wer aufs Rathaus kommt, ist danach immer einiges schlauer" (OB Großmann)

"Wenn wir das als Stadt stemmen müssten, dann hätten wir eine Abteilung mehr" (Nagolds OB zur ehrenamtlichen Arbeit der Alten Seminarturnhalle)

"Viele sprechen mich immer wieder an: Können wir das nicht nochmal machen?" (OB Großmann zur Landesgartenschau)

"Die älteren wissen, was das 1973 für ein Gedöns war" (OB Großmann zur Kreisreform vor 50 Jahren)

"Das ist jetzt kein Grund zur Aufregung. Dafür haben wir im Moment kein Geld. Keine Sorge!" (OB Großmann zu Burgplänen)

"Wir haben vereinbart, dass er hier Deutsch spricht. Sie können sich vorstellen, was nächste Woche auf mich zukommt" (OB Großmann über die Rede von Longwys Bürgermeister beim Neujahrsempfang und seinen Gegenbesuch in der kommenden Woche in Frankreich).