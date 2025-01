Firmung in der katholischen Kirche Der neue Bischof in Schwenningen

Große Freude herrschte bei den Katholiken in Schwenningen. Am Samstag war Klaus Krämer, der neue Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart bei zwei Gottesdiensten in der St. Franziskuskirche zu Gast, um 52 junge Menschen aus der Seelsorgeeinheit Neckar-Baar das heilige Sakrament der Firmung zu spenden.