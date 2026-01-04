Neujahrsempfang in Märkt: Ein Jahr im Zeichen der Solidarität und Mitmenschlichkeit

Der Eisenbahner Musikverein und der SV Märkt umrahmten den Märkter Neujahrsempfang. Ortsvorsteher Stefan Hofmann betonte den Zusammenhalt im Dorf.

Zum neuen Jahr zusammenzukommen und mit einem Glas Wein auf das neue Jahr anzustoßen ist den Menschen ein Bedürfnis. Dicht an dicht standen Bürger, Neubürger und Gäste des Weiler Teilorts Märkt beim Neujahrsempfang in der Altrheinhalle. Der Eisenbahner Musikverein und die Kinder-Zirkusgruppe des Sportvereins Märkt boten mit ihren Beiträgen beste Unterhaltung.

Neben Oberbürgermeisterin Diana Stöcker, Bürgermeister Lorenz Wehrle und Hauptamtsleiterin Annette Huber waren auch viele Gemeinderäte und die Ortsvorsteher der beiden weiteren Weiler Teilorte, Haltingen und Ötlingen, beim Neujahrsempfang dabei.

Ortsvorsteher Stefan Hofmann stellte seine Ansprache unter das Motto: „Keiner lebt für sich allein.“

„Gerade in Zeiten, in denen Individualisierung ein Megatrend ist, bei dem die persönliche Freiheit – wie ich meine – überbetont wird, betont der Satz „Keiner lebt für sich allein“ die Wichtigkeit von Rücksichtnahme, Solidarität und dem Mit- und Füreinander“, sagte er.

Viele Bürger bringen sich ehrenamtlich ein

In seinem Rückblick nannte er einige Beispiele für gelebte Mitmenschlichkeit in dem Weiler Teilort mit 877 Einwohnern. Vom Dorfputz bis zum Maibaumstellen mit anschließendem Fest, von der Organisation des Seniorencafés bis zur Gestaltung des Volkstrauertags in der modernisierten Abdankungshalle: Überall brachten sich Engagierte jeden Alters, Kinder der Hermann-Daur-Schule und des Kindergartens sowie Vertreter der Kirchengemeinde ehrenamtlich ein.

Hofmann freute sich besonders über das Seniorencafé, dass sich im vergangenen Jahr etabliert hat. So habe er beim Neujahrstreff 2025 Bedauern geäußert, dass es keinen Seniorentreff gebe, berichtete Hofmann. Noch am gleichen Tag hätten sich Bürger zu einem Seniorenteam zusammengefunden.

Seniorencafé wird begeistert angenommen

Vierteljährlich organisieren sie nun das Seniorencafé in der Altrheinhalle. Christoph Wenk, bei dem sich Hofmann stellvertretend für das ganze Team bedankte, gab einen kleinen Einblick in die überragende Resonanz bei diesen Treffen mit bis zu 80 Teilnehmern. Bei den Märkter Senioren kommt das Angebot augenscheinlich bestens an.

Vortrag zur Kriminalitätsprävention

In seinem Rückblick rief Hofmann auch Projekte in Erinnerung, die zusammen mit der Stadt Weil am Rhein durchgeführt wurden. Als Mitglied im städtischen Lenkungskreis Kriminalprävention habe er sich gefreut, den Märkter Senioren eine Präventionsveranstaltung des Polizeipräsidiums Freiburg in die Altrheinhalle anbieten zu können. Diese sei auf großes Interesse gestoßen.

Im Rahmen der „Energiekarawane“ konnten sich Märkter kostenlos zur energetischen Sanierung ihrer Immobilien informieren. Zwei subventionierte E-Ladesäulen wurden auf Betreiben der Stadt Weil in Märkt aufgestellt.

Darüber hinaus konnten wichtige, bauliche Maßnahmen umgesetzt werden, wie Hofmann hervorhob: An der Altrheinhalle wurde das Hauptdach instand gesetzt, die Hermann-Daur-Schule, die neben Märkter auch von Ötlinger Kindern besucht wird, wurde aufgrund steigender Schülerzahlen um ein Klassenzimmer erweitert.

Ortsverwaltung modernisiert und neu ausgestattet

Nahezu abgeschlossen sei auch die Modernisierung der 70 Jahre alten Räumlichkeiten der Ortsverwaltung. Neue Böden, ein freundlich gestalteter Sitzungs- und Trauraum sowie Präsentations- und Informationstechnik würden für zeitgemäße Nutzerfreundlichkeit sorgen, so der Ortsvorsteher.

In seinem Ausblick auf 2026 nannte Hofmann zwei Vorhaben: die Realisierung eines Ortsfamilienbuchs für Märkt unter Federführung von Ernst Giesel, der bereits auch für die Ortsfamilienbücher in Auggen und Feldberg verantwortlich zeichnet, sowie die Sanierung der Brücke über die Kander. Sie beginnt bereits am 12. Januar mit der Einrichtung der Baustelle und werde voraussichtlich bis Mai 2026 andauern.

Eisenbahner Musikverein grüßt mit „Badner Lied“

Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang vom Eisenbahner Musikverein mit Werken verschiedener Stilrichtungen. Der Verein hatte 2024 mit dem kleinen Saal der Altrheinhalle einen neuen Probenraum in Märkt gefunden und war zuletzt schon öfter in dem Weiler Teilort zu hören. Beim „Badner Lied“ zum Abschluss luden die Musiker unter Leitung von Michael Glünkin zum Mitsingen ein.

Begeisterten Applaus ernteten auch die „Zirkuskinder“ des SV Märkt mit ihren Trainerinnen und Trainern. Sie zeigten Kunststücke am Tuch und mit dem Einrad.