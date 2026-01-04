Neujahrsempfang in Märkt: Ein Jahr im Zeichen der Solidarität und Mitmenschlichkeit

Der Eisenbahner Musikverein und der SV Märkt umrahmten den Märkter Neujahrsempfang. Ortsvorsteher Stefan Hofmann betonte den Zusammenhalt im Dorf.
Zum neuen Jahr zusammenzukommen und mit einem Glas Wein auf das neue Jahr anzustoßen ist den Menschen ein Bedürfnis. Dicht an dicht standen Bürger, Neubürger und Gäste des Weiler Teilorts Märkt beim Neujahrsempfang in der Altrheinhalle. Der Eisenbahner Musikverein und die Kinder-Zirkusgruppe des Sportvereins Märkt boten mit ihren Beiträgen beste Unterhaltung.