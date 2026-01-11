Neujahrsempfang in Lörrach-Hauingen: So war es beim Neujahrsempfang in Hauingen

Viele Bürger und Gäste waren in die Festhalle in Hauingen zum Neujahrsempfang gekommen, so dass alle Stühle besetzt und sogar nachgestuhlt werden musste.
Nach zwei Begrüßungsliedern des Musikvereins Hauingen begrüßte Ortsvorsteher Günter Schlecht alle Anwesenden, darunter auch die Ortsvorsteher aus Brombach und Haagen, Silke Herzog und Horst Simon, mit einer Anekdote des Humoristen Karl Valentin: „Hoffentlich wird’s nicht so schlimm wie es schon ist.“ Allerdings sei das Ende eines Jahres kein Schluss, sondern der Anfang für alles, was kommen kann und dies müsse ja nicht alles unbedingt negativer Art sein.