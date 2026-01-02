Neujahrsempfang in Istein: 2025 gab es in Istein „Wolken“, aber auch schöne Anlässe

Die beiden Kirchengemeinden sowie die politische Gemeinde hatten traditionell zum Neujahrsempfang in Istein eingeladen.
Nach der Begrüßung durch Ortsvorsteherin Daniela Britsche übernahm Pfarrer Martin Karl von der katholischen Kirchengemeinde das Wort, der auch im Namen des evangelischen Pfarrers Alexander Stavnichuk sprach. „Gerade für unsere katholische Gemeinde ändert sich in diesem Jahr viel“, sagte er. Seit etwa 1000 Jahren besaß Istein eine eigene Pfarrei. Diese wurde mit dem Jahreswechsel aufgelöst.