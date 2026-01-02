Neujahrsempfang in Istein: 2025 gab es in Istein „Wolken“, aber auch schöne Anlässe

Die beiden Kirchengemeinden sowie die politische Gemeinde hatten traditionell zum Neujahrsempfang in Istein eingeladen.

Nach der Begrüßung durch Ortsvorsteherin Daniela Britsche übernahm Pfarrer Martin Karl von der katholischen Kirchengemeinde das Wort, der auch im Namen des evangelischen Pfarrers Alexander Stavnichuk sprach. „Gerade für unsere katholische Gemeinde ändert sich in diesem Jahr viel“, sagte er. Seit etwa 1000 Jahren besaß Istein eine eigene Pfarrei. Diese wurde mit dem Jahreswechsel aufgelöst.

Istein sei nunmehr quasi eine „Kirchturm-Gemeinde“ in der neuen großen Pfarrei St. Bonifatius Lörrach mit dem anderen Namen Wiesental-Dreiländereck. Er schmunzelte: „Somit spreche ich heute zu Ihnen als ehemaliger Pfarrer von Istein.“ Ein Gemeindeteam werde die Verantwortung nun übernehmen. „Auch in den neuen Strukturen werden wir unseren Auftrag als Christinnen und Christen erfüllen können“, sagte Karl. Der Vorteil der Fusion sei, dass man sich den eigentlichen Bedürfnissen widmen könne und nicht nur Verwaltungsangelegenheiten.

Umrahmt wurde der Neujahrsempfang von der aus vier Aktiven bestehenden Bläserklasse des Musikvereins Istein unter Leitung von Birger Stächele. Das Ensemble trug mit stimmungsvoller Musik zur Begrüßung des neuen Jahres bei. Zunächst präsentierte es „Ode an die Freude“, gefolgt vom allbekannten Klassiker „Capriccio Italien“.

Ortsvorsteherin Britsche zitierte einen Ausspruch von Johann Wolfgang von Goethe und sagte: „Das neue Jahr sieht mich freundlich an und ich lasse das alte mit seinem Sonnenschein und Wolken ruhig hinter mir.“ Zweifellos habe es Wolken gegeben, aber auch schöne Anlässe.

Eine wesentliche Veränderung im Ort war die schrittweise Umsetzung des Standortkonzepts der Feuerwehr. Dies bedeutet, dass die Zusammenführung der Feuerwehr-Abteilungen Efringen-Kirchen und Istein konkret wird. Der Standort der neuen „Feuerwache Süd“ im Gewann Auf dem Korb sei bereits festgelegt.

Weiter ging es auch mit dem Gemeindeentwicklungskonzept mit verschiedenen Erhebungen, wie Kinderbetreuung, Wohnraum und ÖPNV. Außerdem zeigten sich die Vereine überaus aktiv. Die „Ischteiner Gugge“ wurde 66 Jahre alt. Es gab ein neues Häs, und im November bebte bei der großen Geburtstagsparty der Festplatz.

Auch bei einem Brand im Innerdorf beim Schenkenschlössle konnte durch die gute Zusammenarbeit der Feuerwehren Schlimmeres verhindert werden. Traurig war man über die Auflösung des Kirchenchors St. Michael. Aus der Bürgerinitiative IME – „Istein-macht-ebbis“ – wurde mittlerweile ein offiziell eingetragener Verein.

Außerdem blickte die Ortsvorsteherin nach vorne und sagte: „Der Haushalt sieht nicht so schlecht aus.“ In der Schule sei eine Behindertentoilette eingerichtet worden, wahrscheinlich ein Provisorium für die nächsten zehn Jahre. In Istein werden für die Landtagswahl am 8. März noch Wahlhelfer benötigt. Es findet das Schlossfest statt, das im Wechsel mit dem Chlimsefest nur alle vier Jahre über die Bühne geht.

Zudem hatte Daniela Britsche eine Bitte an die Anwesenden: „Alle Ortsteile sollen mit einem Defibrillator ausgestattet werden. Diese sollen über Spenden finanziert werden.“ Obwohl Istein bereits seit längerer Zeit die Geräte besitzt, bat sie um Spenden für die fehlende Ausrüstung in anderen Ortsteilen. „Man kann nie wissen, wann und wo ein solcher Defi schnell gebraucht wird“, sagte sie.

Der offizielle Teil endete mit dem Gospel des Blasmusik-Ensembles „Swing Low Sweet Chariot“. Zum geselligen Ausklang des Abends wurde Wein mit einem Stück Gugelhupf gereicht.