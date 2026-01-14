Neujahrsempfang in Hardt: Weitere Fusionen bei Seelsorgeeinheiten drohen

Der Neujahrsempfang der Kirchengemeinde im Adolph-Kolping-Saal zeigte, wie lebendig die Gemeinde agiert und wie viele Kräfte am Werk sind, um das Gemeindeleben aktiv zu gestalten.
Zahlreiche Gemeindemitglieder aus den verschiedenen Gruppierungen nutzten die Gelegenheit zu Gesprächen und ließen das Jahr 2025 Revue passieren. Der Pfarrgemeinderat hatte zur Einstimmung zu einem Gläschen Sekt geladen. Pfarrer Eberhard Eisele freute sich, eine so große Besucherschar willkommen zu heißen. Auch Bürgermeister Michael Moosmann und Gemeinderäte waren unter den Gästen.