Neujahrsempfang in Haiterbach: Funpark soll künftig auch zum „Besten der Stadt“ gehören

Unter dem Motto „Das Beste für die Stadt“ feierten die Stadt Haiterbach und die Kirchen am Sonntag den ersten Neujahrsempfang. Dabei gab einen Ausblick ganz neue Projekte.
Auftakt des für Haiterbach neuen Formats eines Neujahrsempfangs war ein ökumenischer Gottesdienst, an dem sich die evangelischen Kirchengemeinden Haiterbach-Talheim, Beihingen, Ober-/Unterschwandorf, die Katholische Kirchengemeinde Haiterbach (Seelsorgeeinheit Oberes Nagoldtal), die Gemeinde Gottes Haiterbach, die Liebenzeller Gemeinschaft sowie die Neuapostolische Kirche Haiterbach beteiligten.