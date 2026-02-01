Neujahrsempfang in Haiterbach: Funpark soll künftig auch zum „Besten der Stadt“ gehören

Unter dem Motto „Das Beste für die Stadt“ feierten die Stadt Haiterbach und die Kirchen am Sonntag den ersten Neujahrsempfang. Dabei gab einen Ausblick ganz neue Projekte.

Auftakt des für Haiterbach neuen Formats eines Neujahrsempfangs war ein ökumenischer Gottesdienst, an dem sich die evangelischen Kirchengemeinden Haiterbach-Talheim, Beihingen, Ober-/Unterschwandorf, die Katholische Kirchengemeinde Haiterbach (Seelsorgeeinheit Oberes Nagoldtal), die Gemeinde Gottes Haiterbach, die Liebenzeller Gemeinschaft sowie die Neuapostolische Kirche Haiterbach beteiligten.

Der Neujahrsempfang stieß dabei auf so großes Interesse, dass neben dem Hauptsaal der Festhalle weitere Gäste mit einem Stehplatz im Foyer vorlieb nehmen mussten.

Die musikalische Gestaltung lag mit mehreren Stücken in Händen der Haiterbacher Stadtkapelle unter Leitung von Thomas Teufel. Bereichert wurde dies durch Beiträge eines Musik-Teams aus Pfarrer Jonas Nau sowie Rebecca und Ludwig Issler.

„Einigkeit im Gemeinderat wäre spektakulär“

Für die Kirchen begrüßten Richard Baumgärtner und Adam Galazka die Besucher, Kai Walz sprach einen Psalm. Metta und Richard Baumgärtner gingen dann in einem Anspiel der Frage nach, was „das Beste für die Stadt“ sei. Ob nun Vereine, Mehrgenerationenhaus oder Einkaufsmöglichkeit. Spektakulär sei es auf jeden Fall, wenn sich alle im Gemeinderat mal einig wären.

Jonas Nau ging dem Ursprung des Mottos des Neujahrempfangs auf die Spur. Der biblische Aufruf „Suchet der Stadt Bestes“ (Jeremia 29,7) fordert die im babylonischen Exil lebenden Israeliten auf, sich aktiv in die fremde Gesellschaft einzubringen.

Die Frage, ob Gott damit auch Haiterbach gemeint habe, beantwortet Nau mit einem klaren Ja. Gott interessiere die Menschen. Für diese leite sich die dreiteilige Aufforderung „Hinsehen, handeln, hoffen“ ab.

Bürgermeisterin Kerstin Brenner blickte zunächst auf das vergangene Jahr, das zugleich ihr erstes Jahr als Bürgermeisterin war, zurück. Im Zentrum hätten dabei Jubiläen mit 875 Jahre Schwandorf, 50 Jahre vollständige Eingemeindung und Gesamtwehr sowie auch die Leistungsschau im Industriegebiet gestanden.

Kämmerin gefunden

Der Personalengpass im Rathaus habe ein absehbares Ende. So sei die Entscheidung für die Besetzung der Stelle der Kämmerin ab März gefallen. Bei der Leitung des Bauamtes befinde man sich noch im Entscheidungsprozess.

Beim Ausblick auf das laufende Jahr ging Brenner auf die größten Projekte wie den Breitbandausbau mit 2,5 Millionen Euro, dem Bürgerhaus Unterschwandorf mit einer Million Euro sowie der Bauentwicklung in der Wiesenstraße Oberschwandorf für eine Million Euro ein. Zu weiteren großen Maßnahmen gehören Kanalsanierungen. Auch in die Kindergartengebäude, die nicht mehr im besten Zustand seien, müsse man investieren.

Der Gemeinderat werde sich bei der Entwicklung neuer Bauplätze „2026 ins Zeug legen“. Für den größeren Rahmen soll ein Stadtentwicklungskonzept erarbeitet werden, in das auch die Bürger eng eingebunden würden.

Motorik-Funpark auf dem Bus geplant

Auch die Spielplätze in Haiterbach seien in die Jahre gekommen, mehrere Spielgeräte hätten mittlerweile abgebaut werden müssen. Als größeren, zentralen Ersatz werde man auf dem Bus einen „Motorik Funpark“ entwickeln. Für das Projekt, das sich an Menschen zwischen sechs und 70 Jahren richte und 30 Stationen mit 75 Einzelübungen biete, sollen 360 000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Dafür habe sich der Kernstadtrat stark gemacht, allen voran die Stadträte Elvira Helber und Jochen Härdter.

Nach dem offiziellen Teil bot der Neujahrsempfang anschließend Raum für den Austausch. Stadträte und Rathausmitarbeiter kümmerten sich mit dem Ausschank um das Wohl der Gäste.