Neujahrsempfang in Haigerloch: CDU setzt auf doppelte Frauen-Power

Die Landtagswahl im März wirft ihre Schatten voraus: Gleich zwei Ministerinnen sind beim Neujahrsempfang des CDU-Stadtverbandes Haigerloch am 12. Januar zu Gast.

Anders als in anderen Kommunen ist es in Haigerloch nicht der Bürgermeister, der zu Beginn eines neuen Jahres zu einem Neujahrsempfang einlädt, sondern der Stadtverband der CDU. Er hat es in der Vergangenheit immer wieder geschafft, dafür prominente Vertreter aus Politik und Gesellschaft zu gewinnen. So auch diesmal. Der Empfang findet im Sportheim in Stetten statt; Einlass dort ist ab 18 Uhr, dann gibt es zuerst einen Sektempfang und ab 19 Uhr werden die beiden CDU-Landesministerinnen Nicole Hoffmeister-Kraut und Marion Gentges ans Rednerpult treten.

Hoffmeister-Kraut seit fast zehn Jahren Ministerin Für Hoffmeister-Kraut, seit Mai 2016 in der grün-schwarzen Landesregierung Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus ist der Auftritt in Stetten als Balingerin quasi ein Heimspiel. Die 53-jährige wird sich als Kandidatin der CDU im Wahlkreis 63 Balingen bei den Landtagswahlen am Sonntag, 8. März, erneut um einen Sitz im baden-württembergischen Landtag bewerben.

Ihre Landtagskollegin, die 54-jährige Marion Gentges aus Haslach im Kinzigtal, ist ebenfalls wie Hoffmeister-Kraut seit 2016 Mitglied im baden-württembergischen Landtag und seit 2021 Justizministerin und Ministerin für Migration in der vom Grünen-Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann geführten Landesregierung.

Auch die CDU Haigerloch zieht Bilanz

Im Mittelpunkt des Abends stehen zudem ein Rückblick des CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Maik Haslinger auf das vergangene Jahr, eine Vorschau auf das begonnene Jahr sowie aktuelle politische Themen.

Alle Interessierten sind zu diesem Empfang eingeladen, auch in Begleitung von Familie, Freunden und Bekannten. Im Anschluss an den offiziellen Teil ist ein geselliger Ausklang geplant, bei dem man in lockerer Atmosphäre miteinander plaudern und politische Themen diskutieren kann.

Nicole Hoffmeister-Kraut wird im Zuge des Landtagswahlkampfes außerdem ein zweites Mal im Städtle zu Gast sein. Am Dienstag, 10. Februar, gibt es auf Einladung der Haigerlocher CDU ab 19 Uhr im Gasthaus Krone in Haigerloch einen Stammtisch mit der Wirtschaftsministerin.