Neujahrsempfang in Haigerloch: CDU setzt auf doppelte Frauen-Power

Die Landtagswahl im März wirft ihre Schatten voraus: Gleich zwei Ministerinnen sind beim Neujahrsempfang des CDU-Stadtverbandes Haigerloch am 12. Januar zu Gast.
Anders als in anderen Kommunen ist es in Haigerloch nicht der Bürgermeister, der zu Beginn eines neuen Jahres zu einem Neujahrsempfang einlädt, sondern der Stadtverband der CDU. Er hat es in der Vergangenheit immer wieder geschafft, dafür prominente Vertreter aus Politik und Gesellschaft zu gewinnen. So auch diesmal. Der Empfang findet im Sportheim in Stetten statt; Einlass dort ist ab 18 Uhr, dann gibt es zuerst einen Sektempfang und ab 19 Uhr werden die beiden CDU-Landesministerinnen Nicole Hoffmeister-Kraut und Marion Gentges ans Rednerpult treten.