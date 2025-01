Neujahrsempfang in Gutach

1 BürgermeisterSiegfried Eckert, Sportbundpräsident Gundolf Fleischer und Bürgermeister-Stellvertreter Mike Lauble mit den geehrten Sportlerinnen und Sportlern Foto: Dorn

Ein „Ironman“, ein wahrhaft meisterhafter Drachenflieger, bekannte Kunstradsportler und erfolgreiche Jungmusiker kommen aus der Bollenhutgemeinde.









Mit Triathlet Reiner Hildbrand (geehrt für die erfolgreiche Teilnahme am „Ironman“ auf Hawaii) und Drachenflieger Roland Wöhrle (Gewinn der Deutschen Meisterschaft auf dem Kandel) prägten zwei Ausdauersportler die Sportlerehrung am Neujahrsempfang in der Festhalle.