Neujahrsempfang in der Stadthalle: Vom Nagolder Bürgersinn begeistert

Für seine Bürger hatte Oberbürgermeister Jürgen Großmann beim Neujahrsempfang jede Menge Lob übrig. In der Stadthalle blickte er nach vorn und zurück.
Wohl kaum ein Wort kam in der Ansprache des Oberbürgermeisters häufiger vor als der Nagolder „Bürgersinn“. Von dem zeigte sich das Stadtoberhaupt in seiner gut 90-minütigen Ansprache immer wieder begeistert – sei es nun im Zusammenhang mit den Veranstaltungen der „Charity Events“, beim Kindergarten Hasenbrunnen, der „Nagolder Suppe“ oder bei den neuen Wasserbrunnen in der Stadt.