Neujahrsempfang in Basel: Handelskammer setzt sich für einen starken Wirtschaftsstandort ein

Die Handelskammer beider Basel startete an ihrem Neujahrsempfang mit einer Botschaft ins neue Jahr: In anspruchsvollen Zeiten brauche es eine Renaissance der Wirtschaftspolitik.
Mehr als 700 Gäste aus Wirtschaft und Politik stießen am Neujahrsempfang der Handelskammer beider Basel (HKBB) auf ein erfolgreiches Wirtschaftsjahr an. Inspiriert von der Renaissance rief Präsidentin Elisabeth Schneider-Schneiter zu einer Epoche des Neu-Denkens und einer Neo-Wirtschaftspolitik auf, die Herausforderungen wie Destabilisierung, Zollkrieg, Autokratie, Etatismus und Klimakrise in Chancen verwandelt – mit Neugier, Verantwortung und gesundem Menschenverstand.