Neujahrsempfang in Bad Liebenzell Bürgermeister Dietmar Fischer rudert zurück

Doch am Mittwoch ruderte Fischer zurück. Nach seinen Worten hatten sich bis dahin ohnehin nur etwas mehr als eine Handvoll Besucher zum Empfang angemeldet. Geplant war, die Bürger über die zahlreichen Themen in der Stadt mit seinen Teilorten zu informieren. "Bedingt durch die Tatsache, dass unser Breitbandausbau noch nicht abgeschlossen ist und Teile unserer Gemarkung noch schlecht mit dem Internet versorgt sind, beziehungsweise nicht alle Einwohner einen Onlinezugang haben, wollten wir unter strengen Hygienevorschriften und mit Anmeldung die Möglichkeit schaffen vor Ort teilzunehmen", schrieb Fischer dazu am Mittwoch in einer E-Mail an unsere Zeitung.

"Nach Abwägung aller Belange und in Anbetracht der aktuellen Umstände" entschloss sich die Stadtverwaltung nun doch keine Gäste in das Kurhaus einzuladen. Diejenigen, die sich bereits angemeldet hätten, würden informiert, so Fischer.