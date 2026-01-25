Neujahrsempfang in Bad Liebenzell: Bürger danken Kopp mit stehenden Ovationen

Der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Bad Liebenzell wurde beim Neujahrsempfang für sein anhaltendes ehrenamtliches Engagement an der Verwaltungsspitze gewürdigt.
Es war ein außergewöhnlicher Neujahrsempfang, zu dem Bad Liebenzell am Sonntag eingeladen hatte. Nicht nur, weil es in der Rotunde des Kurhausfoyers erstmals einen Markt der Möglichkeiten gab, bei dem sich Vereine präsentierten. Sondern auch, weil der Empfang erstmals mit einer umfassenden Bürgerinformation durch die Amtsleiter der Stadtverwaltung kombiniert worden war und darüber hinaus viele Sportler sowie ehrenamtlich Engagierte geehrt wurden.