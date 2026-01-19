Neujahrsempfang in Albstadt: „Welt ist auf den Kopf gestellt“

Die bayrische Landtagspräsidentin Ilse Aigner machte beim Neujahrsempfang der CDU Albstadt deutlich, dass die weltpolitische Lage „Kopf stehe“. 2026 sei ein entscheidendes Jahr.
Einen besonderen Gast hat der CDU-Stadtverband Albstadt für seinen Neujahrsempfang im Foyer der Zollernalb-Halle gewinnen können. Die bayrische Landtagspräsidentin und frühere Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und ländlichen Raum Ilse Aigner (CSU) besuchte den Albstädter Stadtverband zum Auftakt eines für die baden-württembergische Politik richtungsweisenden Jahres.