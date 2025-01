Neujahrsempfang des Erzbistums Freiburg: Erzbischof rückt Lebenswerk von Max Josef Metzger in den Fokus

Erzbischof rückt Lebenswerk von Max Josef Metzger in den Fokus

1 Der Erzbischof Stephan Burger blickt beim Neujahrsempfang auf das vergangenen Jahr zurück und gibt einen Ausblick für 2025. Foto: Stefanie Salzer-Deckert

Beim Neujahrsempfang des Erzbistums Freiburg hat Stephan Burger auf das Leben des Priesters Max Josef Metzger, der im vergangenen November seliggesprochen wurde, zurückgeblickt.









Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger hat das Leben und Wirken von Max Josef Metzger in den Mittelpunkt seiner Neujahrsansprache am Dienstag gestellt. Metzger war als Gegner des NS-Regimes und Kämpfer für eine Welt ohne Kriege im April 1944 von den Nazis nach einem Schauprozess ermordet worden. Im vergangenen November wurde der aus Schopfheim im Markgräflerland stammende Märtyrer in Freiburg von der Katholischen Kirche seliggesprochen.