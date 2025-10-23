Neujahrsempfang: Bad Liebenzeller bekommen einen Überblick, was in ihrer Stadt so geht

Einmal im Jahr soll es in einer Kommune eine Einwohnversammlung geben. 2025 wird es damit in Bad Liebenzell nichts mehr – aber im nächsten.
Am Sonntag, 25. Januar, gibt es ab 11.30 Uhr im Spiegelsaal des Kurhauses in Bad Liebenzell eine Einwohnversammlung. Doch die Veranstaltung ist keine klassische Einwohnversammlung, bei der die Verwaltung lediglich die Bürger über wichtige Angelegenheiten in der Kommune informiert. Vielmehr ist darin ein Neujahrsempfang integriert. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat von Bad Liebenzell in seiner jüngsten Sitzung bei einer Gegenstimme.